Changement de programme pour l’ASSE en Coupe de France. Initialement programmée à 20h le samedi 28 novembre, la rencontre opposant les Stéphanois au FC Villefranche Beaujolais débutera finalement une heure plus tôt. Le club stéphanois a officialisé cette modification ce jeudi, alors que la billetterie est désormais ouverte au grand public.

ASSE : les autorités demandent un changement d’horaire

Après avoir difficilement écarté Rumilly-Vallières (2-1) à l’occasion de leur entrée en lice en Coupe de France, les hommes de Ian Cathro retrouveront un nouveau pensionnaire d’une division inférieure lors du huitième tour de la compétition.

Contrairement au précédent tour disputé à Annecy, les Stéphanois auront cette fois-ci l’avantage d’évoluer à domicile. Une rencontre dont la programmation a toutefois été revue à la demande des autorités.

Avec l’accord des deux clubs et de la Fédération française de football, le coup d’envoi a été avancé à 19h. Les supporters stéphanois devront donc prendre leurs dispositions pour rejoindre Geoffroy-Guichard une heure plus tôt que prévu.

La billetterie ouverte au grand public

Le club stéphanois a également annoncé l’ouverture de la billetterie au grand public ce jeudi matin. Pour rappel, le Kop Nord sera fermé à l’occasion de cette rencontre.

Intercalé entre deux rendez-vous importants en championnat, à Reims puis face à Nancy, ce huitième tour de Coupe de France pourrait permettre à Ian Cathro de redistribuer le temps de jeu au sein de son effectif. Les Verts devront néanmoins se montrer plus convaincants que lors de leur déplacement à Annecy pour éviter une mauvaise surprise.

En cas de qualification, l’ASSE accédera aux 32es de finale de la compétition, tour marqué par l’entrée en lice des clubs de Ligue 1.

ASSE – Villefranche : les informations pratiques

Compétition : 8e tour de Coupe de France

Date : samedi 28 novembre 2026

Coup d’envoi : 19h

Stade : Geoffroy-Guichard

D’ici là, les Stéphanois ont rendez-vous en Champagne ce samedi à 20h pour affronter le Stade de Reims en Ligue 2.