À deux jours du déplacement de l’ASSE sur la pelouse du Stade de Reims, Ian Cathro s’est présenté en conférence de presse ce jeudi. L’entraîneur stéphanois a fait le point sur son effectif et livré plusieurs nouvelles encourageantes. Alors que Tamar Svetlin pourrait retrouver la compétition dès ce week-end, Gautier Larsonneur pourrait lui aussi faire son retour avant la fin de l’année civile.

ASSE : un retour de Gautier Larsonneur en décembre ?

Absent depuis plusieurs semaines, Gautier Larsonneur poursuit son programme de soins. Si Ian Cathro se montre toujours prudent concernant la situation de son gardien, les nouvelles sont encourageantes.

« Gautier Larsonneur continue son process de soins. Tout suit son cours, donc tout est positif. »

Interrogé plus précisément sur la possibilité de retrouver le portier stéphanois avant la trêve hivernale, le technicien écossais n’a pas fermé la porte.

« Un retour de Gautier Larsonneur au mois de décembre n’est pas impossible, mais vous dire quelque chose de plus précis sur ce sujet, ce serait trop m’engager. »

Une perspective encourageante pour les Verts, qui pourraient ainsi récupérer leur gardien avant la fin de l’année 2026. Aucune date précise n’est toutefois arrêtée.

Tamar Svetlin aux portes d’un retour

Autre excellente nouvelle pour l’ASSE, Tamar Svetlin pourrait intégrer le groupe stéphanois dès ce samedi à Reims. Gêné par une douleur au tendon d’Achille depuis la mi-octobre, le Slovène a retrouvé l’entraînement collectif cette semaine.

« Tamar Svetlin est sur pied, il s’est entraîné avec nous et en fonction de la séance de demain (vendredi), il sera candidat à une place dans le groupe. Pour le moment, je n’ai aucune raison qui m’empêche de le sélectionner. »

Ian Cathro pourra également compter sur le retour de ses internationaux, qui n’ont rencontré aucun pépin physique en sélection. Kévin Pedro a néanmoins été ménagé ce jeudi après avoir disputé deux rencontres avec son équipe nationale.

L’infirmerie stéphanoise se vide progressivement

Concernant les autres blessés, Lassana Traoré se rapproche également d’un retour à la compétition. Le défenseur s’entraîne depuis quelque temps avec le groupe professionnel et pourrait prochainement retrouver du temps de jeu avec la réserve.

La situation est moins avancée pour Paul Eymard, tandis que Dhaoui devra encore patienter.

« Il faudra attendre deux semaines encore avant qu’il soit complètement guéri et prêt à retrouver la compétition. »

À l’approche d’un sprint final particulièrement relevé en Ligue 2, Ian Cathro voit donc progressivement son effectif s’étoffer. Une excellente nouvelle pour l’ASSE, qui pourrait retrouver plusieurs solutions supplémentaires avant la trêve hivernale.

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