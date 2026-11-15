À l’occasion du 7e tour de la Coupe de France, l’ASSE se déplaçait sur la pelouse du Parc des Sports d’Annecy pour affronter Rumilly-Vallières, pensionnaire de National 1. Les Verts se sont imposés dans la douleur (1-2). Voici les buts inscrits par les Stéphanois en vidéo.

Cette rencontre de Coupe de France était diffusée gratuitement sur la chaîne YouTube de l’ASSE. Après une première période pauvre en occasions, la rencontre a mis du temps à se décanter. Avec un onze de départ inédit et privé de ses internationaux, l’AS Saint-Étienne n’est pas parvenue à prendre le dessus sur son adversaire. Un seul tir cadré de Mahmoud Jaber est à signaler lors des 45 premières minutes. Ce sont même les pensionnaires de National 1 qui ont ouvert le score.

Des attaquants peu en vue

Les attaquants stéphanois n’ont pas eu énormément de situations. Titulaire pour la première fois de la saison avec l’ASSE, Joshua Duffus n’a que très peu fait la différence. On ne retient qu’une seule frappe après une belle accélération, mais non cadrée. De son côté, Lamine Sonko, buteur de la réserve, a malheureusement dû laisser ses partenaires sur blessure. C’est le jeune Lucas Reynaud qui a pris sa place, avant de sortir lui-même à l’heure de jeu.

Ce qui devait arriver arriva. Au début de la seconde période, Rumilly-Vallières s’est montré de plus en plus dangereux. Après une attaque rondement menée, Rumilly frappe pour la seconde fois de la partie le poteau. Le ballon revient sur Nathan Kasia qui marque contre son camp. 1-0 pour les Haut-Savoyards !

Le but de Rumilly-Vallieres qui ouvre le score après un drôle de CSC… #GFAASSE https://t.co/Md0edNcESk — Ferveur Verte (@FerveurVerte_) November 15, 2026

Une réaction attendue pour l’ASSE

Laissé au repos au coup d’envoi, Jakob Breum a fait son entrée en jeu. Les Verts réagissent alors petit à petit. Vigilant après une frappe de Thierno Ballo, Ben Old reprend le ballon et permet aux Stéphanois de revenir dans la partie (1-1).

ENFIN ! Les Verts égalisent (1-1) grâce à un but de Ben Old après un beau raté de Thierno Ballo. #GFAASSE https://t.co/zhOew0mjzY — Ferveur Verte (@FerveurVerte_) November 15, 2026

Les situations s’enchaînent ensuite ! Quelques instants plus tard, Ben Old adresse un bon centre. Trop court, le gardien adverse effleure le ballon. João Ferreira, bien placé, surgit et inscrit le second but de la tête (1-2) ! Ce sera le score final de ce match. L’ASSE n’ait pas parvenu à conclure ses autres situations.