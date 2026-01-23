Ce samedi soir à 20h, l’ASSE va jouer un match crucial sur la pelouse de Reims lors de la 20ème journée de Ligue 2. À deux jours du voyage à Auguste-Delaune, Eirik Horneland a pris la parole en Conférence de Presse. Extraits.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Stassin bientôt buteur ? Pour moi, on est vraiment très, très proche de le voir de nouveau efficace. Il a enchaîné du temps de jeu, que ce soit contre Nice, contre Clermont, contre Auxerre.

C'est quelque chose que je vois à l'entraînement, on voit aussi ses données physiques à l'entraînement, on voit sa manière de s'impliquer sur toutes les actions, et quand on voit l'action à laquelle il a participé, qui a donné le but, j'espère qu'il a été crédité de cette place décisive, mais pour moi c'est un geste où on voit tout ce qu'il est capable de faire, et on voit que c'est un joueur de très très haut niveau. Je pense que s'il continue à jouer de manière aussi relâchée, ça va payer.

Je pense qu'il s'est développé. On l'a vu notamment sur la deuxième partie de saison où il a été plus fort. Ensuite, il a eu quelques aléas avec cette blessure contre Strasbourg qui l'a privée de quelques rencontres. Son début de saison aussi a été un peu contrarié. Il a certainement subi un petit peu de surcharge avec ses matchs en équipe Espoir. Pour le moment, sa saison n'est pas parfaite, mais je pense qu'il se rapproche de son meilleur niveau physique."

La concurrence, un problème de riche pour l'ASSE ?

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Le retour des joueurs de l'infirmerie rend la préparation des séances un peu plus compliquée. Il faut arriver à proposer quelque chose d'adapté à chaque joueur en fonction de son état physique. Mais on a la chance d'avoir un staff assez étoffé pour que chacun ait des exercices et puisse s'entraîner correctement. Il y a eu beaucoup de moments frustrants dans la première partie de la saison. Les joueurs n'étaient pas disponibles. Maintenant, nous voulons vraiment qu'ils soient plus disponibles pour nous aider à atteindre nos objectifs.

La concurrence ? Ça fait partie des choses qu'un entraîneur doit gérer. Le côté positif de ces joueurs, c'est que ça crée de la concurrence et que la concurrence nous aide à aller attirer le meilleur de chacun d'eux."