En ce vendredi soir, trois de nos joueurs prêtés en N1 et L2 avaient une rencontre avec leur équipe de la saison 2024-2025. En effet, l’ASSE suit les performances de ses jeunes joueurs. Retour sur les différentes prestations de Karim Cisse, Beres Owusu, Mahmoud Bentayg et Darling Bladi !

Owusu voit rouge contre Le Mans

Quevilly-Rouen Métropole et Beres Owusu affrontaient Le Mans de Lucas Calodat en Nathan Dekoke. Les deux joueurs ont été formés du côté de l’Etrat. Après l’ouverture du score du Mans par l’intermédiaire de Gueye, les deux équipes vont regagner les vestiaires sur ce score de 1-0 en faveur des visiteurs. La seconde période est animée. En effet, sur un ballon côté gauche, l’attaquant manceau tente de dribbler Beres Owusu qui perd le duel suite à un contre favorable. Il s’accroche à l’attaquant et le fait tomber, penalty et carton jaune pour le joueur formé à l’ASSE. Le portier de QRM repousse le penalty.

Malheureusement, dans la foulée, après une excellente intervention d’Owusu, Le Mans va doubler la mise et se rapprocher de la victoire. QRM égalise à 10 minutes de la fin et tente le tout pour le tout. Sur une perte de ballon dans l’entrejeu, les manceaux accélèrent et Owusu veut intervenir mais est en retard. Deuxième carton jaune, synonyme de carton rouge. Il est expulsé à quelques secondes de la fin de la rencontre. QRM s’inclinera 2-1. Une bien mauvaise soirée !

Bladi (formé à l’ASSE) vit une soirée compliquée !

Bourg en Bresse accueillait le Paris Athletico qui n’avait pas trouvé le chemin de la victoire cette saison. Le match ne s’est pas déroulé comme espéré pour Darling Bladi et les bressans. En effet, après avoir concédé l’ouverture du score à la demi-heure de jeu, deux penaltys vont venir assommer littéralement Bourg en Bresse. Malheureusement, c’est le joueur prêté par l’ASSE qui concédera le second. 3-0 pour Paris Athletico. Une douche froide pour Darling Bladi et ses coéquipiers à domicile.

Bentayg remporte une coupe !

Le latéral marocain s’est offert ces premières minutes avec son club de Zamalek. Titulaire, il a disputé l’intégralité de la rencontre remportée contre Al Ahly (1-1 – 4-5 au TAB). Il s’offre donc la supercoupe d’Afrique et agrandit son palmarès après avoir décroché la montée en ligue 1 avec l’ASSE !

Annecy s’essaie à Corse !

En déplacement à Bastia, Karim Cisse est toujours blessé et ne peut participer à cette rencontre. Dans ce match riche en rebondissements, les hauts savoyards ont ramené un bon point de Corse. Après avoir ouvert le score par l’intermédiaire de Kapit Djoco, ils ont été égalisés puis Amine Boutrah a permis à Bastia de prendre l’avantage. Finalement, sur un cafouillage en fin de match, Annecy et Vincent Pajot obtiennent le point du match nul (2-2).