Bernard Lions, journaliste de l’Equipe spécialisé sur l’ASSE était dans le podcast « Sans contrôle » qui est consacré à 100% au FC Nantes. Pour ce quatrième épisode de la saison 6, les chroniqueurs ont donc évoqué le match à venir entre Nantes et Saint-Etienne.

« Une fessée historique » (Lions après Nice-ASSE)

« Il faut espérer pour les Stéphanois que Saint-Étienne puisse se relever de cette gifle reçue à Nice. 8-0 c’est une fessée historique qui n’était pas très attendu suite à la victoire devant les amis lillois. C’est une énorme surprise et un naufrage dans des largeurs qui étaient insoupçonnées mais que l’on pressentait un petit peu, eu égard au recrutement très jeune et inexpérimenté qui a été opéré par les nouveaux propriétaires canadiens de l’AS Saint-Étienne.

Les nouveaux dirigeants de l’ASSE ont oublié que la Ligue 1, c’est un sport d’adultes. Ils ont fait un recrutement qui est très jeune et inexpérimenté. Sur les dix recrues à l’exception de Yunis Abdelhamid qui est un vieux routard de la Ligue 1, ils ont misé sur des prospects, des jeunes en développement mais la moyenne d’âge est très faible avec une qualité des joueurs qui n’est pas remise en cause, je pense notamment à Ekwah qui est arrivé en prêt de Sunderland, qui est un bon joueur mais qui n’a jamais joué en Ligue 1, c’est ça qui est assez incroyable.

Vous partez l’année dernière avec une équipe de base de douze – quinze joueurs, vous regardez à la fin de la saison, ils ont perdu douze matchs de Ligue 2, c’est énormissime. Si vous regardez sur cet effectif là, les rares joueurs capables d’être titulaires en Ligue 1, je pense notamment à Irvin Cardona, n’étaient que des joueurs prêtés par Augsbourg et ne sont pas restés à Saint-Étienne.

« Les dirigeants n’ont pas compris la dimension de ce qu’était la Ligue 1 en terme d’exigences physiques, athlétiques et tactiques. » (Bernard Lions sur le recrutement de l’ASSE)

Il aurait fallu recruter largement avec des joueurs expérimentés de Ligue 1 mais la politique sportive mise en place par les nouveaux dirigeants a été tout autre. J’ai l’impression, sans vouloir les accuser, qu’ils n’ont pas compris la dimension de ce qu’était la Ligue 1 en terme d’exigences physiques, athlétiques et tactiques. Aujourd’hui, le milieu de terrain de Saint-Étienne c’est une moyenne d’âge d’une vingtaine d’années, ce n’est même pas 40 matchs de Ligue 1 et encore, c’est Aïmen Moueffek qui les concentre tous. Ils payent très cher cette inexpérience. Olivier Dall’Oglio se retrouve à être un entraîneur formateur de Ligue 1 et je pense qu’il n’y a pas de solution jusqu’à Noël.

« Quoi qu’il en soit que ce soit derrière ou devant, il y a des lacunes abyssales pour permettre à Saint-Etienne de se maintenir en ligue 1. »

Le constat est implacable. Quand tu en prends 8 à Nice, quand tu perds chez toi face à une équipe de ton championnat qui est Le Havre. Effectivement, tu dois digérer l’arrivée massive de 10 joueurs mais ce sont des joueurs qui ont aucune expérience de haut niveau et de la ligue 1. C’est quasi impossible. Les dirigeants étaient partis dans l’idée d’obtenir un maintien pas compliqué et investir massivement la saison prochaine. Je pense qu’ils vont être obligés de revoir leurs plans et d’investir massivement dès le prochain mercato d’hiver en espérant que d’ici là, les Stéphanois n’accusent pas trop de retard au classement.

Le ballon va bruler les pieds des stéphanois et des nantais. Je suis curieux de voir ce qu’a donné la semaine de travail, Olivier Dall’Oglio va-t-il changer de système de jeu ? Je ne pense pas, il est un adepte du 4-3-3, de la possession. Il a les joueurs pour jouer comme ça. À Brest, ils perdent 4-0, mais sur 4 coups de pied arrêtés. À Nice, c’est différent. Est-ce qu’il va prendre une décision comme mettre Abdelhamid sur le banc ? Ça serait se priver d’un des rares tauliers qu’il y a dans cette équipe. Quoi qu’il en soit, que ce soit derrière ou devant, il y a des lacunes abyssales pour permettre à Saint-Etienne de se maintenir en ligue 1. »