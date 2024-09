L’ASSE se déplace à Nantes et devra laver l’affront (8-0 à Nice). Olivier Dall’Oglio s’est présenté en conférence de presse. Il a répondu aux questions des journalistes. Retranscription.

Olivier Dall’Oglio (ASSE) : « Similaire à la défaite face à Dunkerque ? Un petit peu, avec la même déception. Il y a parfois un peu d’incompréhension de notre part aussi. Nous avions vraiment remis les choses à plat. Donc, si ça peut faire comme à Dunkerque, je suis preneur. »

L’ASSE traumatisée

Olivier Dall’Oglio (ASSE) : « C’est une remise en question totale sur chaque match. Peut-être que là, nous y sommes rentrés un peu plus tranquilles, en nous disant que nous allions faire la même chose, que cela allait se passer pareil. Mais la preuve que non. Donc, il y a cela qu’il faut prendre en compte. Oui, quand nous discutons avec les joueurs, ils en sont conscients. Bien sûr que ce n’est pas tout évacué. Je pense que certains l’ont évacué plus vite, d’autres l’ont gardé. Nous sommes tous différents. Il faut simplement savoir le traiter. Je l’ai dit plusieurs fois, nous en parlons, nous sommes capables de nous dire les choses, mais ensuite, nous passons à autre chose.

Mais effectivement, c’est quand même assez traumatisant pour une équipe. Pour tout le monde. Le gardien, c’est sûr, n’est pas content. Parce que prendre des buts comme ça… Mais c’est tout le monde.

Une des bases, c’est l’agressivité, la communication, le respect des consignes, et gagner des duels. De toute façon, nous savons que si nous ne gagnons pas deux duels, cela va être compliqué. Nous le voyons sur l’entame de match, il s’agit de suivre les courses adverses, même si les joueurs en face sont très puissants. Nous savons que nous sommes passés dans une catégorie supérieure et que les équipes qui ont le niveau Coupe d’Europe ont encore un niveau supérieur. En termes athlétiques, nous avons bien vu que Nice était une équipe très athlétique. Nous avons aussi nos armes, en tout cas nos armes mentales, et nous ne devons pas lâcher. Si jamais, comme je vous l’ai dit, nous tombons, nous nous relevons et nous n’en parlons pas, nous avançons. C’est ce que je veux. »

Des échanges constructifs avec les supporters

Olivier Dall’Oglio (ASSE) : « Les échanges avec les supporters ? Sincèrement, je trouve que les entretiens avec les supporters ont été très positifs. Parce qu’en même temps, ils viennent nous faire part de leurs désarrois sur ce coup-là et nous les comprenons. C’est normal.

En même temps, ils viennent nous faire passer un message positif. Ils nous disent aussi qu’il ne faut pas que cela se renouvelle, ce qui est logique. Donc, le message qui a été donné, moi, je trouve qu’ils ont été très positifs.

OK, nous sommes en colère, OK, nous ne supporterons pas ça deux fois, mais nous sommes avec vous. Et moi, je trouve que cela, quand les joueurs sont rentrés après dans les vestiaires, je les entendais parler. Je trouve qu’ils étaient plutôt contents de cet entretien, en tout cas. »

Reprendre les bases

Olivier Dall’Oglio (ASSE) : « Nous avons repris les bases, ce que nous faisons plutôt en début de saison. Mais en même temps, ce que nous faisons en début de saison, pour un coach qui n’a pas tout son groupe, aujourd’hui, les coachs ont leur groupe fin août, donc ce n’était pas plus mal aussi de reprendre les bases. Parfois, sans adversaire, se déplacer, savoir où nous allons nous placer, nous déplacer les uns par rapport aux autres, par rapport au ballon, des choses basiques. Mais il faut repartir de là, souvent des bases. C’était notre intention avec le staff de repartir sur des choses très simples et de reconstruire petit à petit.

Un travail défensif essentiellement. Oui, le but du football, c’est de marquer des buts. Mais après, il y a des priorités. Cette semaine a été davantage axée sur l’aspect défensif. Aujourd’hui, par exemple, nous n’avons pas négligé l’aspect offensif. Mais je voulais que ce soit davantage en fin de semaine pour l’offensif et beaucoup sur le défensif. Nous avons besoin d’avoir cette base-là, parce que si nous n’avions pas cette base-là, même si nous avions marqué deux buts, nous aurions quand même perdu et cela aurait été catastrophique aussi. Donc, avoir une base solide défensive est essentiel. Cela a toujours été dit et entendu. »