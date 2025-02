Titulaire lors des deux dernières rencontres face à Marseille et Angers, Florian Tardieu (ASSE) semble renaître sous les ordres d’Eirik Horneland. Peu utilisé en début de saison par Olivier Dall’Oglio, le milieu de terrain de 32 ans retrouve un rôle important dans l’entrejeu stéphanois.

Arrivé à l’ASSE en juillet 2023, Florian Tardieu n’a jamais réellement trouvé sa place sous la direction d’Olivier Dall’Oglio en Ligue 1. Barré par la concurrence et par un style de jeu qui ne mettait pas en valeur ses qualités, l’ancien milieu de Troyes a dû se contenter d’un rôle secondaire. À tel point qu’il n’a disputé que des bouts de match en première partie de saison, ne totalisant qu’une poignée de titularisations.

Son profil, plus porté sur la maîtrise du ballon et la régulation du tempo, ne collait pas vraiment avec les principes de jeu plus directs et axés sur la verticalité prônés par Dall’Oglio. Relégué sur le banc, Tardieu a vu son temps de jeu fondre, et certains observateurs se demandaient même s’il pourrait retrouver une place dans l’effectif stéphanois.

Horneland, un style de jeu qui lui correspond mieux

L’arrivée d’Eirik Horneland a rebattu les cartes au sein du milieu de terrain forézien. Le technicien norvégien, adepte d’un jeu basé sur la possession et la construction patiente, semble mieux exploiter les qualités de Florian Tardieu. Son intelligence de jeu, sa capacité à orienter le jeu et son leadership naturel en font désormais un élément plus important du dispositif mis en place.

Face à Marseille puis contre Angers, Tardieu a enchaîné deux titularisations, disputant même l’intégralité de la rencontre contre Angers, une première depuis le 4 mai 2024 et un déplacement à Guingamp (2-2). Sa faculté à dicter le rythme et à sécuriser la circulation du ballon permet à l’ASSE d’avoir plus de maîtrise au milieu et de mieux contrôler les temps faibles.

Un rôle clé pour la fin de saison de l'ASSE

À l’approche du sprint final, la montée en puissance de Florian Tardieu pourrait être une aubaine pour les Verts. Son expérience et son leadership seront précieux pour encadrer un collectif en quête de constance. Dans un effectif où la jeunesse prend de plus en plus de place, son profil de régulateur pourrait être déterminant pour stabiliser l’équipe dans les moments-clés.

Reste désormais à savoir si cette dynamique positive se confirmera sur la durée. Mais une chose est sûre, Florian Tardieu a su saisir l’opportunité offerte par le changement de coach pour redevenir un acteur majeur du projet stéphanois. Un renouveau qui pourrait s’avérer capital dans la quête des Verts pour une place en Ligue 1 la saison prochaine.