L'ASSE s'est séparé d'Olivier Dall'Oglio au lendemain de la défaite contre Toulouse. À la recherche d'un nouvel entraîneur, un nom est sorti : Eirick Horneland, mais qui est-il ?

Un échec d'abord !

Eirik Horneland, né le 14 mars 1975 à Haugesund, est une personnalité influente du football norvégien. Avant d'entamer une carrière d'entraîneur, il a évolué en tant que joueur dans le championnat norvégien. Défenseur de formation, il a porté les couleurs de Haugar, FK Haugesund et Vard Haugesund.

Horneland a débuté comme entraîneur chez les jeunes du FK Haugesund, où il a rapidement démontré ses compétences dans le développement de talents locaux. Cette réussite lui a permis de progresser dans l’organigramme du club, devenant d'abord entraîneur adjoint, puis entraîneur principal en 2017. Sous sa houlette, l’équipe a réalisé des performances régulières en Eliteserien, grâce à une défense solide et une organisation tactique bien structurée.

En 2019, il a pris les commandes de Rosenborg BK, l’un des clubs les plus emblématiques de Norvège. Toutefois, cette expérience s’est révélée plus délicate : les attentes élevées des dirigeants et des supporters, combinées à des résultats irréguliers, ont conduit à son départ en 2020.

Adjoint puis sauveur de Brann Bergen

Après avoir occupé le poste d’entraîneur adjoint à Brann, Eirik Horneland a été promu entraîneur principal en 2022 dans un contexte difficile. Ensuite, le club est relégué en OBOS-ligaen, la deuxième division norvégienne. Mettant en œuvre une philosophie de jeu intense, collective et résolument offensive, Horneland a mené Brann à une saison exceptionnelle, marquée par une nette domination en deuxième division et un retour immédiat en Eliteserien.

En 2023, il a confirmé son talent en guidant Brann vers un triomphe en Coupe de Norvège. Ce succès a été d’autant plus marquant qu’il a symbolisé le retour du club parmi l’élite du football norvégien, renforçant par la même occasion le lien profond entre Brann et ses supporters, connus pour leur ferveur et leur passion. Après une seconde place en D1 Norvégienne, il démissionne de son poste il y a à peine une semaine alors que le club voulait continuer l'aventure !

Libre de s'engager dans un nouveau projet, à l'ASSE ?

En conférence de presse, il déclarera : "J'ai besoin d'essayer quelque chose de nouveau et de me tester à un autre niveau, de trouver une nouvelle inspiration pour profiter des meilleures années de ma vie. Travailler ici est exigeant". Peu après, Brann a confirmé sur son site web la démission de M. Horneland.

"Nous avons travaillé d'arrache-pied pour qu'il reste. Malheureusement, cela s'est terminé par le départ de Horneland. C'est triste pour nous, c'est une personne fantastique et un excellent entraîneur », a déclaré Per Ove Ludvigsen, directeur sportif de Brann.

Un entraîneur révolutionnaire pour l'ASSE ?

Horneland organise généralement son équipe en 4-3-3, tant en possession du ballon qu'en dehors. C'est un entraîneur qui aime que son équipe ait le ballon. L'équipe doit également être prête à contre-presser en cas de perte de la possession du ballon, ce que l'équipe de Horneland fait à un très haut niveau. C'est d'ailleurs l'une de ses marques de fabrique, la qualité de l'agressivité de son équipe au pressing et son efficacité au contre-pressing.

En effet, selon les observations de totalfootballanalysis (qui fournit une analyse très complète du style de jeu de l'entraîneur) : "le latéral gauche se réfugie à l'intérieur à côté du milieu de terrain défensif, laissant une « boîte » 2-2 à la base de la formation, avec le latéral gauche, le milieu de terrain défensif et les deux défenseurs centraux ; ces joueurs en profondeur sont cruciaux pour la défense de transition de l'équipe."

Performant en Norvège mais quid de l'étranger ?

Toujours selon Totalfootballanalysis : "Il est clair que le mandat de Horneland à Brann lui a permis d'améliorer rapidement les performances de l'équipe, notamment en termes de possession de balle. Il a façonné l'équipe à son image, celle d'un groupe intense, agressif et très pressant.

La cohésion et la compréhension de l'équipe sans le ballon sont essentielles à la mise en œuvre réussie de la tactique de haute pression de Horneland, qui se traduit la plupart du temps par un grand nombre de turnovers et non par une désorganisation. C'est tout à l'honneur de l'entraîneur de 49 ans d'avoir réussi à mettre en place un pressing aussi agressif et efficace au cours des dernières saisons."

Un constat froid qui le place parmi les entraîneurs qui répondent aux attentes en terme de jeu et d'identité au groupe Kilmer Sport qui dirige l'ASSE. Néanmoins, ayant uniquement travaillé au sein du championnat norvégien, on peut s'interroger de son adaptabilité à la ligue 1 ? Un championnat qui présente des caractéristiques bien différentes...