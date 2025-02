Le HAC a vécu une soirée cauchemardesque ce dimanche face à Toulouse (1-4). Ce nouveau revers laisse les Normands à seulement deux longueurs de l’ASSE, 16e et barragiste. Mais au-delà du résultat, c’est l’ambiance autour du club qui inquiète. La tension entre le public havrais et son entraîneur Didier Digard a atteint un niveau inédit, ce qui pourrait peser lourd dans la lutte pour le maintien.

Didier Digard pris pour cible, la direction du HAC monte au créneau

Didier Digard a été copieusement sifflé par le public du Stade Océane après la lourde défaite contre Toulouse. Un traitement jugé injuste par les dirigeants havrais, à commencer par Jean-Michel Roussier, président du HAC, qui a réagi fermement sur France Bleu Normandie.

« Ce qui m’a plus mis un coup au moral, c’est le lynchage dont a fait l’objet Didier Digard. Cela m’a plus perturbé qu’autre chose. […] Ce n’est pas lui qui se range derrière moi, c’est moi qui me range derrière lui. »

Pour le président havrais, les attentes autour du HAC sont déconnectées de la réalité. Promu en Ligue 1 après quinze ans d’absence, le club normand doit composer avec des moyens limités. Malgré des résultats en dents de scie, il estime que des progrès sont visibles et refuse de faire de Digard un bouc émissaire.

Mathieu Bodmer s’interroge sur l’attitude des supporters du HAC

Le directeur sportif du Havre, Mathieu Bodmer, partage ce constat et ne cache pas son incompréhension face à la réaction du public.

« Je me suis demandé ce que je faisais là, si je ne m’étais pas trompé de club. On a attendu un retour en Ligue 1. On est à la lutte pour le maintien et tout un stade se retourne contre l’entraîneur, c’est la 1ʳᵉ fois que je vois ça ! »

Cette défiance affichée envers Digard pourrait fragiliser encore plus l’équipe dans une période où elle a besoin d’unité.

Un contexte explosif avant de recevoir l’ASSE

Avant d’accueillir Saint-Étienne, un concurrent direct pour le maintien, Le Havre devra d’abord se déplacer à Lens. Un match où les Havrais tenteront de stopper l’hémorragie et de calmer les tensions internes.

L’ASSE, de son côté, aura un œil attentif sur cette situation. Si Le Havre venait à enchaîner une nouvelle contre-performance, la réception des Verts pourrait devenir un tournant décisif pour l’avenir de Didier Digard sur le banc normand. Un contexte sous haute tension qui promet un duel brûlant entre deux clubs en quête de sérénité.