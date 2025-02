À l'issue de la rencontre, les consultants de DAZN se sont livrés sur la rencontre de ce samedi 19h entre l'ASSE et Angers. Un match prolifique qui s'est soldé sur le score de 3-3. Un scénario cruel pour les Verts qui pensaient tenir la victoire mais ont concédé l'égalisation sur un penalty discutable en toute fin de match. Un résultat qui n'arrange pas les hommes d'Eirik Horneland qui ne profitent pas des défaites de Reims, Le Havre et Montpellier.

Le scénario était parfait. La soirée était folle. Menés 2-0 après à peine 20 minutes, Irvin Cardona et sa bande avaient trouvé les moyens de retourner ce match dans un Geoffroy Guichard des grands soirs. Une victoire qui s'annonçait fondatrice et qui offrait un sprint final à suspens. Bamba Dieng est malheureusement venu gâcher cela...

Walid Acherchour : « On a cru à un retournement de Saint-Étienne mais en ce moment on le sait, on le dit, on le répète, c’est très très dur pour cette équipe de faire des résultats avec cette défense là, trop friable, beaucoup trop fragile. On s’attendait à des recrues significatives dans ce secteur, et hormis Bernauer, personne n’est arrivée. C’est beaucoup trop facile de marquer des buts contre Saint-Étienne. Il y a eu un vrai sursaut avec l’entrée de Davitashvili qui a fait beaucoup de bien, avec aussi Cardona qui a été décisif. Mais lorsque tu prends 14 buts sur les 4 derniers matchs, c’est trop trop compliqué de gagner des matchs pour Saint-Étienne. Il va vraiment falloir régler ce problème là du côté d’Horneland. »

"Ils tardent à apprendre de cette ligue 1" (Gomis après ASSE-Angers)

Bafétimbi Gomis : « Ça me désole, parce que quand on voit des jeunes joueurs comme Batubinsika ou Nadé, ils tardent à apprendre de cette ligue 1, de prendre toute cette dimension qu’il faut avoir. On voit sur cette première intervention, il doit plutôt accompagner, il n’y a pas vraiment de danger, et il préfère intervenir et ça fait penalty. »