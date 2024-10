L’ASSE s’attaque à du très lourd. En effet, pour le compte de la 8ᵉ journée de Ligue 1, les Stéphanois reçoivent le Racing Club de Lens, un adversaire de taille pour Olivier Dall’Oglio et ses troupes.

Si les Verts ont réussi à glaner 4 points face à Nantes et Auxerre, ils s’attendent à une tout autre difficulté ce samedi. L’ASSE accueille Lens, actuellement 6ᵉ du classement. Les Lensois restent invaincus en Ligue 1, avec 2 victoires et 5 matchs nuls en 7 rencontres. Malgré un bon début de saison, les hommes de Will Still restent sur une série de 5 nuls consécutifs. Que ce soit contre Monaco, Lyon, Rennes, Nice ou Strasbourg, ils n’ont pas réussi à s’imposer.

Un mur face à l'ASSE

Même privés de Kevin Danso depuis août, ils possèdent l’une des meilleures défenses du championnat avec Monaco. Les Lensois n'ont encaissé que 4 buts depuis le début de la saison. Les attaquants stéphanois devront se montrer créatifs face à la solide défense sang et or. Brice Samba, Jonathan Gradit et Abdukodir Khusanov comptent parmi les meilleurs éléments du RCL.

Cependant, offensivement, c'est plus compliqué pour Lens, avec seulement sept réalisations, bien en deçà de leurs ambitions. Dans les semaines à venir, Lens affrontera successivement l'ASSE, Lille, Paris et Nantes. Le déplacement dans le Forez pourrait être un tournant pour leur saison.

Un effectif au complet ?

De nombreux joueurs ont rejoint leur sélection pendant la trêve internationale. C'est notamment le cas de Samba, Khusanov , Chavez, Frankowski et Diouf. Ils reviendront tardivement cette semaine. Kevin Danso pourrait quant à lui faire son retour à la compétition. En revanche, il est d'ores et déjà confirmé que l'attaquant uruguayen Martín Satriano ne pourra pas participer à cette rencontre, après une opération des ligaments croisés.

Quoi qu'il en soit, le Racing Club de Lens nourrit de grandes ambitions cette saison, avec l’objectif de se qualifier pour les compétitions européennes. Un défi qu’ils tenteront de relever à Geoffroy-Guichard dès ce samedi. Les Verts sont prévenus.