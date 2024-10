Alors que la 8ème journée de championnat et la réception de Lens approche pour l’ASSE. La Ligue 1 va connaître un nouveau changement cette saison. Après 17 ans, le champion ne recevra plus l’Hexagoal lors de son sacre. La Ligue de Football Professionnel a révélé ce jeudi, le nouveau trophée de la Ligue 1.

L’ASSE n’a jamais gagné l’Hexagoal

En 2007, la Ligue 1 a vu apparaître un nouveau trophée pour le champion de France. L’Hexagoal a été créé en référence à la forme géométrique de notre pays. La Ligue l’avait présenté dans l’émission TéléFoot. Le nom "Hexagoal" avait été choisi par un sondage de la LFP et TF1. Un trophée qui n’a donc jamais été remporté par l’ASSE. Le club ligérien n’a plus remporté de championnat de France de 1ère division depuis 1982.

A cette époque, l’ASSE possédait une large avance concernant le club le plus titré de France. Aujourd’hui, les Verts ne dominent plus ce classement. Le Paris Saint-Germain survole maintenant l’élite depuis une dizaine d’années. Le club de la capitale compte 12 trophées soit 2 de plus que l’ASSE. Les parisiens ont remporté 9 fois le championnat depuis la saison 2012-2013.

Un nouveau trophée pour la Ligue 1.

17 ans après le choix de l’Hexagoal, le trophée de la Ligue 1 va changer en fin de saison. La LFP a décidé de changer l’identité visuelle du championnat depuis la saison dernière. Un nouveau naming a d’abord été choisi avec la Ligue 1 McDonald’s avec un nouveau logo. Puis, de nouveaux diffuseurs avec notamment DAZN.

Enfin avant de changer le trophée, le championnat avait changé d’affichage sur nos écrans. Les tableaux d’affichages, la présentation des équipes… ont été repensés. Il en est d’ailleurs de même pour la Ligue 2 en ce qui concerne le logo et l’identité visuelle. Ce jeudi 17 octobre, c’est donc un tout nouveau trophée qui est dévoilé par la Ligue 1.