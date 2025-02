Dans l’animation offensive de l’ASSE ce samedi soir face à Angers, Lucas Stassin et Irvin Cardona ont réussi à se trouver et à combiner plusieurs fois dans le cœur du jeu. Les deux joueurs se cherchent de plus en plus sur le terrain. On peut sentir une vraie connexion naissante. Ils ont été précieux par leurs déplacements et leurs combinaisons. Ceci a permis d’attirer la défense angevine autour d’eux afin d’aérer le jeu sur les côtés et de libérer des espaces pour les joueurs stéphanois autour.

Lucas Stassin est un jeune attaquant qui se distingue par ses courses et ses déplacements. S’il apparaît encore un peu frêle dans certains duels dos au jeu, l'attaquant de l'ASSE possède une bonne vision du jeu pour son jeune âge. Celle-ci lui permet d'anticiper les mouvements de ses coéquipiers et de ses adversaires autour de lui. Il peut ainsi venir décrocher dans le cœur du jeu pour se positionner dans les espaces libres et combiner avec ses coéquipiers. Un atout essentiel pour un attaquant moderne.

Comme l’indiquait son entraîneur Eirik Horneland, Cardona est plus un joueur d’espace. Il n'hésite pas à prendre la profondeur par des courses dans le dos des défenseurs. De plus, il est également capable de bien combiner dans l’axe et notamment avec Stassin.

La relation Stassin-Cardona

Les deux ont constamment cherché à se trouver samedi soir. Stassin et Cardona ont été bons dans leurs déplacements et dans leurs remises en une touche de balle. Cela est notamment dû à une excellente capacité à se positionner dans les espaces libres. Qu'il s'agisse de se décaler sur les côtés pour offrir une option de passe ou de se projeter dans la surface pour exploiter les centres, leurs appels de balle ont souvent été intelligents et leurs combinaisons ont permis d’accélérer le jeu.

Ils sont aussi capables de varier leurs déplacements. Cela va des courses en profondeur à des déplacements plus subtils entre les défenseurs. Ils sont ainsi difficiles à prendre au marquage pour leurs adversaires. Cette capacité permet aux autres joueurs de l’ASSE de profiter d’espace libre et de solutions offensives.

L’une des forces de ce duo réside dans sa faculté à décrocher pour venir chercher le ballon dans des zones plus reculées du terrain. À partir de cette position, ils ont la possibilité de voir les espaces et d'orienter le jeu selon la situation. Cela se conclue par des remises ou des déviations instantanées en une touche de balle. Par conséquent, cela surprend les défenseurs adverses et accélère le jeu. Les deux attaquants de l'ASSE ne rechignent pas non plus à offrir des courses en profondeur pour proposer des solutions dans le dos des défenseurs.

Un duo parfait pour l'ASSE ?

Les nombreux décrochages de Stassin dans le cœur du jeu combiné avec les appels et prises de profondeur de Cardona ont grandement contribué à l’animation offensive de l’ASSE samedi soir.

L’ASSE va pouvoir s’appuyer sur cette relation entre les deux joueurs pour construire ses attaques. Irvin Cardona, qui semble de mieux en mieux physiquement, et en confiance après ce doublé. Lucas Stassin, et Irvin Cardona vont-ils réussir à porter l’attaque stéphanoise dans cette course au maintien malgré une défense beaucoup trop fébrile ?

Article écrit par Antoine Hulin