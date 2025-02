L’ASSE et Angers se sont quittés dos à dos (3-3) après un match riche en rebondissements. Dominateurs dans la possession, les Verts ont concédé trop d’occasions et ont été punis dans le temps additionnel. Retour sur les statistiques marquantes de cette rencontre.

Une possession stérile pour l’ASSE

L’AS Saint-Étienne a largement dominé la possession (62% sur l’ensemble du match), imposant son rythme face à une équipe angevine plus attentiste (38%). Cependant, cette domination ne s’est pas traduite en occasions franches : les Verts n’ont généré que 1,69 buts attendus (xG) contre 2,94 pour Angers, ce qui reflète une certaine inefficacité offensive.

Si l’ASSE a tenté 19 tirs, seuls quelques-uns ont réellement mis en danger la défense angevine, tandis qu’Angers, plus tranchant, a su exploiter ses opportunités avec 13 tentatives et cinq grosses occasions.

Une première période difficile pour les Verts

Le début de match a été compliqué pour les Stéphanois, qui ont concédé deux penalties transformés par Himad Abdelli (7’, 17’), mettant Angers en tête rapidement. Saint-Étienne a pourtant continué à dicter le jeu (66% de possession à la pause) mais avec un faible xG de 0,42, illustrant un manque de créativité offensive.

Il a fallu attendre la 36e minute pour voir Irvin Cardona réduire l’écart, relançant son équipe avant la pause. Mais malgré cette remontée, les Verts n’ont pas su concrétiser leurs temps forts.

Un scénario cruel dans le temps additionnel

Le second acte a vu Saint-Étienne intensifier sa domination (57% de possession, 12 tirs), et cela a payé avec les buts de P. Ekwah (52’) et un doublé de Cardona (73’), donnant l’avantage aux Verts (3-2).

Cependant, Angers a prouvé son réalisme en égalisant à la 90’+4 par Bamba Dieng, sur un troisième penalty accordé en fin de match. Un coup dur pour Saint-Étienne, qui a laissé filer deux points précieux malgré sa domination territoriale.

Analyse finale : Une inefficacité défensive coûteuse pour l’ASSE

Avec trois penalties concédés, une défense parfois passive et un manque de réalisme dans les moments clés, les Stéphanois ont laissé échapper une victoire qui leur tendait les bras. Malgré une supériorité en possession et en volume de tirs, l’ASSE a montré des lacunes défensives qui pourraient peser lourd dans la course au classement.

L’ASSE devra vite corriger ces erreurs avant son prochain match, sous peine de voir ses ambitions de montée compromises.