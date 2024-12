L'ASSE a changé d'entraîneur et officialisé l'arrivée d'Eirik Horneland. Le coach norvégien prend la suite d'Olivier Dall'Oglio. Un choix qui a été discuté dans l'After foot de RMC. Les avis sont déjà tranchés. Extraits.

Lionel Charbonnier : "Et dans la data de l'ASSE ils ont pris en compte qu'ils connaissaient le championnat de Ligue 1 ? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas... Sûrement, alors je ne sais pas où ils sont allés la chercher cette data-là. Ouais. Alors, juste après ça. Et bien là, comment tu l'appelles ? Horneland. C'est-à-dire que tu vas prendre, tu vas chercher. Il te faut des certitudes. Pour moi, quand tu fais un mercato d'hiver, tu dois avoir des certitudes. Que ça sera mieux que ce que tu as eu jusqu'à maintenant. Est-ce que ça sera mieux avec un entraîneur ? que tu n'as jamais vu en Ligue 1, on ne sait pas. Personnellement, je n'ai aucune certitude. Si eux, ils ont des certitudes, tant mieux, c'est des dirigeants. Ils en avaient aussi avec ces joueurs-là, avec l'effectif qui a commencé, dont Olivier Dall'oglio, d'ailleurs, s'est plaint tout de suite en disant, attention, c'est un effectif très jeune, de post-formation.

La moyenne d'âge, elle est très, très jeune. C'est un effectif qui monte de Ligue 2 en Ligue 1, qui doit apprendre très vite avec des jeunes qui doivent sauver un club alors qu'ils sont jeunes. C'est-à-dire, je reviens, je vais reprendre mon exemple de Camavinga, par exemple à Rennes, lorsque Rennes a sombré et qu'on a demandé à Camavinga, tout de suite, on a dit, ah mais Camavinga, vous voyez, ce n'est pas aussi bon qu'on veuille le dire. Tout simplement, si c'était un bon jeune, il tiendrait les Rennais comme ça, le club Rennais. 90% des gens c'est ce qu'ils disaient alors que tu ne peux pas demander à des jeunes de tenir un club à bout de bras comme ça notamment des jeunes. Ce que veut dire la pourcente estienne c'est que changer le coach, c'est bien mais le problème, c'est plutôt l'effectif. Mais bien sûr, bien sûr, changer le coach c'est bien, c'est peut-être bien, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir des sécurités.

Pour moi, le problème numéro un, il est d'avoir des cadres. Ces jeunes-là, si tu leur demandes de sauver un club, alors qu'en plus 90% ne sont pas dans le club depuis des lustres, Ils n'ont pas cet ADN-là, ils n'ont pas tout ça. Pour moi, il faut les encadrer. Il faut un recrutement qui soit judicieux, recruter des joueurs. Alors eux, par contre, il faut absolument qu'ils recrutent Saint-Étienne. Autant, je te disais... Marseille, PSG, bon, attention, là, Saint-Etienne, il faut absolument qu'ils recrutent. Il leur faut au moins un joueur dans chaque ligne, mais il leur faut un cadre, un mec qui encadre ces jeunes-là, des cadres de vestiaire, mais aussi des cadres sur le terrain.

Même s'ils vont recruter, je pense qu'ils vont avoir deux joueurs, deux, trois joueurs importants qui vont revenir après les blessures. Il faut que ces cadres aussi, ce soit des cadres qui aient un minimum de temps de jeu. Tu ne peux pas prendre un Pogba, par exemple. Tu n'auras aucune certitude avec Pogba, parce que tu le recrutes et il se blesse tout de suite parce qu'il n'a pas assez joué. Il leur faut un minimum de temps de jeu. Il leur faut des joueurs qui connaissent vraiment cette Ligue 1, avec une faculté d'adaptation très rapide. Là, c'est très compliqué. C'est très compliqué. La tâche, elle est très compliquée pour les Stéphanois.

Kevin Diaz : "De toute façon, l'ASSE est en pleine reconstruction, après comme toute reconstruction, ils avaient besoin d'un nouvel architecte. Ils l'ont choisi avec cet entraîneur norvégien. Il y a eu Carlos Novell à Toulouse qui avait remplacé Montagné. Il y a eu notre ami Rosenior à Strasbourg. Aujourd'hui, les clubs ont complètement changé de modèle. Ils ne veulent pas de cadres. Ils veulent que des jeunes. Ils ne veulent pas perdre la moindre place dans l'effectif pour d'éventuelles pépites qui pourraient éclore. Certes, ce n'est pas le football qu'on préfère, mais malheureusement...

Malheureusement c'est l'état dans lequel est la Ligue 1 aujourd'hui. Et ça marche ? Ça marche. À Strasbourg on verra si ça marche avec un jeune entraîneur et des jeunes joueurs. Pour l'instant Strasbourg c'est chaud. On a vu qu'à Toulouse pour l'instant en tout cas ça marche. Ça a tenu une année, on va voir la seconde. Ça fait trois ans quand même qu'ils arrivent à se maintenir. On va voir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça marche ou pas c'est le modèle qui a été choisi."