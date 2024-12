L'ASSE a officialisé l'arrivée de son nouvel entraîneur ce vendredi. Eirik Horneland, le coach norvégien, est donc le nouveau chef d'orchestre de l'équipe fanion stéphanoise. Il prendra officiellement ses fonctions le 29 décembre, jour de la reprise des Verts. Il sera donc sur le banc pour la première fois contre Reims le 4 janvier 2025.

Huss Fahmy a dressé un portrait élogieux de son nouvel entraîneur lors de la conférence de presse de présentation. Convaincu et fier d'avoir recruté cette nouvelle pièce pour le projet Kilmer Sport, le board considère faire un grand pas en avant pour le club : "Eirik va nous apporter un cadre. Cela va être essentiel pour les joueurs et pour les fans. Le style de jeu d’Eirik est très engagé, très offensif. Je pense que cela nous servira pour développer quelque chose de cohérent pour la suite. On a passé beaucoup de temps avec Eirik et on s’est rendu compte que c’est lui qu’il nous fallait. On a commencé à l’observer en tant que coach et il a coché toutes les cases. Puis, on l’a observé en tant que personne et il a encore coché toutes les cases. C’est vraiment dans le détail, à travers l’attention qu’il porte au jeu que nous sommes convaincus qu’il est la personne qu’il nous faut."

Une journée intense pour Horneland (ASSE)

La journée fut intense hier pour le néo-stéphanois. Eirik Horneland a visité l'intégralité des infrastructures de l'ASSE. En effet, il a fait un tour au musée du club, fait connaissance avec le chaudron et ses vestiaires mais aussi rencontrer l'intégralité du personnel présent sur place (joueurs, staff et membres du bon déroulement de la vie quotidienne). Il a évidemment fini par une conférence de presse à 16h en compagnie de Huss Fahmy et Loic Perrin pour se présenter à la presse et livrer ses premiers mots comme entraîneur de l'ASSE.