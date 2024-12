Le nouveau coach de l'ASSE, Eirik Horneland, a été présenté à la presse par Loic Perrin et Huss Fahmy. L'occasion pour le board de justifier leur choix et de montrer la confiance et la croyance qu'ils ont en leur nouveau coach. Extraits.

"On a commencé à l’observer en tant que coach et il a coché toutes les cases" (Huss Fahmy sur le nouveau coach stéphanois)

Huss Fahmy : « Une partie de notre boulot au quotidien est de savoir ce qu’il se passe dans le football européen. Et Eirik est quelqu’un que nous observons depuis bien longtemps. Quand nous recherchons un entraîneur, nous voulons quelqu’un avec un style jeu spécifique et très clair. Nous voulons aussi quelqu’un qui soit en mesure de créer une relation entre le club et la ville. »

« Eirik va nous apporter un cadre. Cela va être essentiel pour les joueurs et pour les fans. Le style de jeu d’Eirik est très engagé, très offensif. Je pense que cela nous servira pour développer quelque chose de cohérent pour la suite. On a passé beaucoup de temps avec Eirik et on s’est rendu compte que c’est lui qu’il nous fallait. On a commencé à l’observer en tant que coach et il a coché toutes les cases. Puis, on l’a observé en tant que personne et il a encore coché toutes les cases. C’est vraiment dans le détail, à travers l’attention qu’il porte au jeu que nous sommes convaincus qu’il est la personne qu’il nous faut. »

"Hassan El-Fakiri est très important pour moi" (Horneland sur son adjoint à l'ASSE)

E. Horneland : "C’est un club fantastique, je voudrais remercier le club, la direction de m’avoir permis de monter à bord. Je vais essayer d’apporter de la passion et de l’intensité au club. En sachant que l’ASSE est un club fantastique qui a une base très forte. J’utilise souvent le terme, c’est cette base forte qui peut donner de l’impulsion. Insuffler de l’essence dans le moteur de l’équipe. Je suis très fier d’intégrer l’ASSE et fier du projet que nous allons pouvoir mettre en place.

Je pense qu’il s’agit de nous surtout. Saint-Etienne a été promue la saison dernière. C’est un championnat très compétitif, avec de grandes équipes et de grands joueurs. Nous sommes là pour faire notre part du travail. Il s’agit d’un style collectif surtout. Il fait développer la croyance et la confiance dans le vestiaire. Ensuite, il faut capitaliser sur l’énergie qu’on trouve dans le stade en provenance des supporters. Oui nous allons travailler sur le court terme mais également et surtout sur le long terme.

Hassan El-Fakiri est très important pour moi. Il va apporter un élément essentiel dans ce projet. Aussi, il a déjà de l’expérience en Ligue 1 et parle français, ce qui est important. Il a déjà travaillé avec moi pendant 3 ans. Je suis très heureux de l’avoir avec nous. Il connaît notre style de jeu et l’importance de l’apporter avec la passion, l’agressivité et l’intensité que nous souhaitons mettre en place. Sachez, que lorsque que je lui en ai parlé. Il a tout de suite montré de l’enthousiasme. Il connaît les supporters et sait à quel point ils sont importants."