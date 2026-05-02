L’ASSE joue l’une de ses dernières cartes ce samedi face à Rodez. Et avec Jérôme Brisard au sifflet, les Verts savent à quoi s’attendre.

L’arbitre affiche 15 apparitions en Ligue 1 cette saison, mais il dirigera ici sa première rencontre de Ligue 2 dans un choc aux allures d’élite.

Un historique contrasté pour l'ASSE

Historiquement, les Stéphanois ne réussissent pas particulièrement sous ses ordres. En 16 matchs arbitrés, ils comptent déjà 6 défaites.

Pourtant, son nom reste associé à un souvenir fort. C’est lui qui officiait lors du match retour du barrage d’accession face à Metz en 2024, une soirée marquée par les buts de Wadji et Pétrot, et surtout par le retour des Verts en Ligue 1.

Mais la dynamique récente est bien moins favorable. Les trois dernières rencontres dirigées par Brisard, toutes en Ligue 1, se sont soldées par des défaites pour Saint-Étienne. En Ligue 2, une seule référence existe : un nul spectaculaire face à Bordeaux (2-2), marqué par un doublé d’Irvin Cardona.

De son côté, Rodez semble plutôt à l’aise avec cet arbitre. Le club aveyronnais n’a jamais perdu sous sa direction, et reste même sur une victoire 2-1 contre Troyes en janvier 2025. Un détail qui pourrait peser dans l’équilibre psychologique de cette rencontre décisive.