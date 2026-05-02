L’ASSE joue l’une de ses dernières cartes ce samedi face à Rodez. Et avec Jérôme Brisard au sifflet, les Verts savent à quoi s’attendre.
L’arbitre affiche 15 apparitions en Ligue 1 cette saison, mais il dirigera ici sa première rencontre de Ligue 2 dans un choc aux allures d’élite.
Un historique contrasté pour l'ASSE
Historiquement, les Stéphanois ne réussissent pas particulièrement sous ses ordres. En 16 matchs arbitrés, ils comptent déjà 6 défaites.
Pourtant, son nom reste associé à un souvenir fort. C’est lui qui officiait lors du match retour du barrage d’accession face à Metz en 2024, une soirée marquée par les buts de Wadji et Pétrot, et surtout par le retour des Verts en Ligue 1.
Mais la dynamique récente est bien moins favorable. Les trois dernières rencontres dirigées par Brisard, toutes en Ligue 1, se sont soldées par des défaites pour Saint-Étienne. En Ligue 2, une seule référence existe : un nul spectaculaire face à Bordeaux (2-2), marqué par un doublé d’Irvin Cardona.
De son côté, Rodez semble plutôt à l’aise avec cet arbitre. Le club aveyronnais n’a jamais perdu sous sa direction, et reste même sur une victoire 2-1 contre Troyes en janvier 2025. Un détail qui pourrait peser dans l’équilibre psychologique de cette rencontre décisive.
Les arbitres de la 33e journée de Ligue 2
Rodez Aveyron Football – AS Saint-Étienne (samedi, 20h00)
Arbitre principal : Jérôme Brisard
Arbitres assistants : Alexis Auger et Gaëtan Korbas
4e arbitre : Arnaud Baert
Le Mans FC – Stade de Reims (samedi, 20h00)
Arbitre principal : Pierre Gaillouste
Arbitres assistants : Yann Thenard et Laurent Coniglio
4e arbitre : Florian Della Tomasina
ESTAC Troyes – Stade Lavallois MFC (samedi, 20h00)
Arbitre principal : Alexandre Perreau Niel
Arbitres assistants : Romain Galibert et Matthieu Bonnetin
4e arbitre : Dorian Bovolenta
Amiens SC – Red Star FC (samedi, 20h00)
Arbitre principal : Antoine Valnet
Arbitres assistants : Quentin Guidou et Élodie Coppola
4e arbitre : Valentin Giorgetti
Montpellier Hérault SC – Clermont Foot 63 (samedi, 20h00)
Arbitre principal : Geoffrey Kubler
Arbitres assistants : Frédéric Hebrard et Yassine Nacirdine
4e arbitre : Jean-Guillaume Dasque
EA Guingamp – SC Bastia (samedi, 20h00)
Arbitre principal : Eddy Rosier
Arbitres assistants : Nicolas Rodrigues et Julien Aube
4e arbitre : Félicien Gazon
USL Dunkerque – Grenoble Foot 38 (samedi, 20h00)
Arbitre principal : Mikaël Lesage
Arbitres assistants : Bastien Courbet et Gilles Lang
4e arbitre : Benjamin Lepaysant
Pau FC – AS Nancy-Lorraine (samedi, 20h00)
Arbitre principal : Ahmed Taleb
Arbitres assistants : Loris Leporati et Christopher Spadafora
4e arbitre : Tawbane Kani
US Boulogne CO – FC Annecy (samedi, 20h00)
Arbitre principal : Florent Batta
Arbitres assistants : Jean-Paul Neves Gouveia et Gaëtan Damy
4e arbitre : Simon Preau