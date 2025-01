Gautier Larsonneur, le gardien de l'ASSE, a pris la parole aujourd'hui lors d'une conférence de presse. Il s'est exprimé au sujet de la rencontre contre Reims, prévue ce samedi à 17h au stade Geoffroy-Guichard. Voici ses déclarations.

Les coups de pied arrêtés : "On est la 4e équipe qui concède le plus de corners. On est à 85 corners, on a 4 buts encaissés, au vu du nombre concédé, le pourcentage n'est pas non plus exorbitant. On est une équipe qui a beaucoup subi dans cette première partie de saison. Oui c'est sûr qu'on a beaucoup de penalty aussi (9). Donc voilà c'est sûr que oui oui, c'est un axe de progrès, mais s'il y avait que les coups de pied arrêtés à travailler, ce serait trop facile. On l'aurait solutionné. Nous devons travailler énormément pour avoir de meilleurs résultats et les coups de pied arrêtés. C'est un petit pourcentage du match mais ça fait basculer les matchs parfois."

"C'est un axe de progrès de prendre moins de buts et aussi d'en marquer plus parce que des buts, on en prend beaucoup, mais on n'en a pas marqué énormément non plus." (Larsonneur en conférence de presse)

Tes axes de progrès (le journaliste lui soumet le jeu au pied) ? "D'accord bah je vous remercie, c'est une bonne piste, je vais y réfléchir. Je vais le travailler comme je travaille, mon jeu aérien comme je travaille, mon jeu sur la ligne. C'est sûr qu'on doit tous progresser, moi le premier. Si on est l'une des pires défenses c'est que je dois faire mieux. Tout le monde doit faire mieux, mais le travail défensif, vous le verrez demain ce ne sont pas que les 4 de l'arrière, c'est 11 mecs qui bossent ensemble donc la saison passée quand les meilleures défenses, on a parlé de Gautier Larsonneur, mais bon quand t'as 11 soldats devant toi qui s'arrachent, c'est plus facile et le niveau etait un peu plus faible aussi (en ligue 2)."

Jouer plus haut avec Horneland (ASSE), est-ce que ça peut changer ton rôle ? "Oui bah on j'adapterai mon rôle en fonction de la volonté du coach, on en a déjà un petit peu parlé ensemble, voilà, je sais qu'on a des ambitions, on en a tout le temps. S'il faut jouer plus haut pour accompagner le bloc, je jouerai plus haut. S'il faut être solide quand on est bloc bas comme on l'a fait. Ce qui est assez étonnant c'est qu'on arrive à faire des matchs sans prendre de but. Et des matchs où on prend des valises, c'est assez étonnant parce que quand on voit souvent les pires défenses, ils n'arrivent pas à boucler un match sans prendre de buts. Donc on aurait quand même cette faculté à à être solide sur 90 minutes. Il faut le répéter plus souvent parce que ça nous est arrivé que trop peu bien sûr, mais on est quand même à trois clean sheet si je ne me trompe pas. Les 3 fois, on a pris des points donc déjà c'est plus facile de prendre des points quand tu ne prends pas de buts. Donc oui bien sûr c'est un axe de progrès de prendre moins de buts et aussi d'en marquer plus parce que des buts, on en prend beaucoup, mais on n'en a pas marqué énormément non plus."

"Quand j'étais à Brest j'avais 20 ans, j'avais la gueule pour engueuler un mec de 34 ans. Donc ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer." (Larsonneur avant ASSE-Reims)

Tu comparais à la saison dernière de l'ASSE... "Non pas vraiment, mais c'est que l'année passée, sans faire offense à n'importe quelle équipe de Ligue 2, c'est beaucoup moins fort quoi. Donc voilà, nous aujourd'hui on doit continuer de travailler. On a, on a vu qu'on a su faire face à différentes équipes, on voit que Lille on gagne contre eux, il y avait 11 mecs sur le terrain, c'est comme la saison passée, mais voilà, il y a des faits de match et c'est à nous aussi de faire que tous ces petits faits de matchs, tous ces... je vais le dire, c'est un peu cru, toutes ces merdes, ces cartons rouges, c'est contre son corps, c'est penalty, au bout d'un moment c'est à nous aussi de faire changer un peu ce ouais, c'est une mauvaise balance quoi. Enfin la balance, elle pèse toujours du côté négatif, un carton rouge qui nous coûte après 4 buts, enfin des conneries comme ça, il faut gommer ça si on veut prendre des points."

Sur le rôle de capitaine à l'ASSE : "En ligue 2, je ne l'avais pas, c'était Anthony (Briançon) qui l'avait. En première partie de saison c'était un petit Yunis (Abdelhamid), un petit peu moi. Le brassard ou pas, j'ai qu'un seul objectif, c'est que le week-end, on gagne et que je m'arrache et que je sois positif pour l'équipe. Après si je l'ai, c'est bien évidemment un honneur bien évidemment, mais je n'ai pas besoin de ça pour être à fond et déterminé pour le coup. Si j'avais besoin du brassard pour être leader ça ne m'irait pas. Ce n'est pas mon tempérament, je n'ai pas besoin d'avoir ce bout de ce petit bout sur le bras, je suis de ce tempérament-là. Quand j'étais à Brest j'avais 20 ans, j'avais la gueule pour engueuler un mec de 34 ans. Donc ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer."