Eirik Horneland, le nouvel entraîneur de l'AS Saint-Étienne, a pris la parole en conférence de presse pour aborder le match à venir contre Reims. Il a également partagé son point de vue sur le jeu et ce qu'il attend de son équipe de l'ASSE. Voici ses déclarations.

Vous avez le sentiment avec le groupe actuel de pouvoir mettre vos idées en place rapidement ? "Oui, en fait, moi je crois beaucoup au développement. Je crois beaucoup à l'entraînement. Je crois à la nécessité de travailler avec les joueurs pour optimiser au maximum le potentiel pour élever leur niveau et et à cette nécessité, oui, de travailler ensemble."

"Tout est à construire pour cette équipe" (Horneland avant ASSE-Reims)

Qu'est-ce que vous attendez de votre équipe en priorité ? "Une attitude positive pour mettre Reims en difficultés maintenant, il faut qu'on reste vraiment centré, concentré. C'est sûr que demain, on va avoir des difficultés. On a organisé l'équipe cette semaine, il faudra qu'on l'organise la semaine suivante et encore celle d'après, donc tout est à construire pour cette équipe."

Une semaine justement pour construire ce premier match, difficile ? "C'est sûr que c'est très difficile de faire tout ça en une semaine, d'autant qu'il revenait de 6 jours de repos avec la période de Noël. Donc les 2 premiers jours, c'était plus se réchauffer sur le plan physique, remettre les corps au sport. Après, effectivement, on a commencé à organiser différentes parties du jeu. Maintenant, l'idée, ce n'est pas non plus de les surcharger et qu'ils arrivent sans énergie sur le terrain. On veut qu'ils aient de l'énergie demain, sinon ça ne sert à rien. Donc oui, on a commencé à organiser certaines situations, à capitaliser. Maintenant, il va falloir capitaliser sur ça et après il faut qu'ils se montrent vivants sur le terrain."

"Saint-Étienne, pour moi, c'est un état d'esprit offensif, c'est un gros club donc on ne peut pas faire autre chose que d'être dans l'attaque"

Coach, quel est votre système préférentiel ? "Bah comme je le disais, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de faire ressortir le meilleur de chacun des joueurs. On a des individus très intéressants à l'ASSE. L'idée ça va être de les mettre dans des bonnes situations autant sur l'attaque que sur la défense. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire demain. Après sur le système, bah l'idée, c'est de bien s'organiser, d'avoir une équipe bien connectée, compacte, avec des distances courtes entre les joueurs. D'essayer de surcharger l'adversaire. Et puis après Ben on reste sur cette ce concept de step by step d'un point de vue de l'amélioration. On va continuer de s'améliorer petit à petit. Et puis en ce qui concerne Saint-Étienne, pour moi c'est un état d'esprit offensif, c'est un gros club donc on ne peut pas faire autre chose que d'être dans l'attaque et on va travailler dur pour se montrer très intense et agressif sur le terrain."

Un football total à venir ? "C'est une grande question. Après c'est sûr que l'idée c'est de capitaliser et de construire sur les ressources dont on dispose. Encore une fois, je veux tirer le meilleur de chacun des joueurs. L'essentiel, c'est d'avoir une équipe qui joue ensemble tant sur la défense que sur l'attaque, donc en gardant des distances courtes, en ayant beaucoup de joueurs à l'attaque, beaucoup de joueurs à la défense. Mais pour ça, il faut être assez bon pour le faire. Donc on va essayer d'amener ça sur le terrain."