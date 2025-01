Eirik Horneland, le nouveau coach de l'ASSE, s'est exprimé en conférence de presse sur le match à venir contre Reims. Voici ses mots notamment sur le mercato.

L'absence des supporters ? : "C'est vraiment quelque chose que j'aime au niveau de l'ASSE et forcément j'ai hâte de voir revenir les supporters au stade. Ils jouent et ils ont un grand rôle à jouer au niveau du club et aussi du coup dans la défense et dans toute cette atmosphère qui règne dans le dans le stade. C'est quelque chose qu'on a, qu'on a hâte de pouvoir ressentir. Pour demain, ce sera à nous d'amener cette énergie sur le terrain."

"On veut se concentrer au maximum sur les joueurs qui sont déjà présents dans le club, leur donner la chance de se développer, d'optimiser leur niveau" (Horneland sur le mercato de l'ASSE)

Se renforcer avec la suspension de Sissoko ? "Pour moi, à l'heure actuelle, on veut se concentrer au maximum sur les joueurs qui sont déjà présents dans le club, leur donner la chance de se développer, d'optimiser leur niveau. Si après, il faut faire des ajustements au niveau de l'équipe parce qu'on a peu de joueurs à un endroit en raison de blessures ou autre, et qu'une bonne option se présente au club, c'est à regarder. Mais là, maintenant, tout de suite, il faut vraiment se concentrer sur le potentiel qu'on a déjà de présent. Et, puis travailler davantage aussi sur le style collectif, en faisant émerger le meilleur de chacun individuellement. Capitaine ? Gautier sera le capitaine demain."

Un mot sur les infrastructures de l'ASSE ? "Très bien, on a eu la possibilité de faire un bon entraînement, d'avoir de bonnes réunions. On a pu également commencer à apprendre à se connaître mutuellement. Donc pour moi, c'était un très bon début cette semaine, tant sur le plan des entraînements que des meetings, des réunions. Et puis bah c'est vrai que c'est l'hiver donc le terrain n'est pas forcément dans le dans les meilleures conditions mais c'est normal à cette période de l'année."

"L'anglais ? Pour moi ce n'est pas du tout un problème au quotidien"

L'anglais au sein du groupe ? "Bah déjà pour moi le football, c'est un langage universel. Il y a aussi beaucoup de langages corporels. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui parlent déjà anglais et que tout le monde a été très bon, a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir communiquer, aider, faire qu'on se comprenne. Et on a également eu beaucoup d'aide du staff. Donc pour moi, ce n'est pas du tout un problème au quotidien. Et puis en plus, chaque jour, j'essaie d'apprendre de nouveaux mots en français, donc je pense que, à l'avenir, je vais pouvoir apporter moi-même ma petite touche de français. (apprendre avec Hassan El Fakiri, son adjoint ?) Oui, oui, bien sûr. Et puis tout le reste du staff également. On est vraiment entouré d'un très très bon staff. J'aime beaucoup travailler avec eux, j'aime beaucoup être au sein de ce club. Il y a beaucoup d'aide donc ce sera pas du tout un problème."

Un mot sur Reims ? "Bonne équipe qui est forte sur le plan physique et également bien organisée avec des joueurs aussi bien techniques que tactiques. Ils sont bons sur la contre-attaque, bien organisés sur tout ce qui est coup de pied arrêté. Donc ça va être une équipe qui est très compétitive. Ça va être un match serré et on a hâte de le jouer demain."

Une maison de trouvée ? "Non, pas encore pour l'instant, je réside à l'hôtel dans les infrastructures du centre de formation. Par contre, je me suis beaucoup promenée autour de l'Etrat. Je trouve que c'est très joli et j'ai hâte d'en découvrir davantage."