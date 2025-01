Gautier Larsonneur, le gardien de l'ASSE, s'est présenté aujourd'hui en conférence de presse. Il y a évoqué la rencontre face à Reims qui se jouera ce samedi à 17h à Geoffroy Guichard. Voici ses mots.

"Une bonne année à vous tous, plein de bonnes choses, bonne santé et que l'ASSE remonte cette petite pente. Cela a été une coupure express. J'en ai profité pour remonter en famille, ça a été court mais ça fait toujours du bien."

Qu'est-ce que change l'arrivée d'Horneland à l'ASSE ? : "Ça change beaucoup de chose, c'est une nouvelle façon de fonctionner, des horaires différents et le langage aussi. La communication est différente car le coach parle anglais. Il y a cette adaptation à faire mais ça se passe très bien, c'est une bonne chose. C'est quelqu'un de très dynamique sur le terrain qui a envie de faire avancer le groupe, que tout le monde soit concerné, qu'il y ait beaucoup d'activité et qu'on court énormément."

"Il veut nous inculquer des choses qui sont très précises" (Larsonneur sur Horneland avant ASSE-Reims)

"Personnellement, je ne change pas mes entraînements car je garde la même chose avec Jeff. Il y aura peut-être d'autres demandes du coach en fonction de ce qu'il veut de son gardien et du projet de jeu qu'il veut mettre en place. On a eu 4-5 jours pour travailler. On est allé à l'essentiel pour préparer le match. On irait sur les détails sur sa volonté et sur ce que nous, on peut apporter. La plupart du vestiaire parle anglais donc ça va. Tous les coachs ont des idées, des envies. "

Sur le projet de jeu ? "Déjà les coachs ont des idées et des envies. On a un match demain et l'essentiel, c'est de faire un bon match et un résultat. Il nous a orienté vers beaucoup de choses, des idées de pressing. Des choses qu'il veut nous inculquer, qui sont très précises. Il veut beaucoup d'intensité et d'envie. Il faut avoir la fierté de représenter Saint-Etienne."