L'ASSE vient de se séparer de son coach, Olivier Dall'Oglio. La recherche d'un nouvel entraîneur n'a pas commencé hier, puisque des rumeurs avaient déjà permis de cocher un nom sur la short-list de Kilmer : Wilfried Nancy. Le coach du Crew de Colombus (USA), qui fait partie des profils qui plaisent, est-il aussi facilement atteignable ?

L'ASSE a finalement tranché : la suite de l'aventure se vivra sans Olivier Dall'Oglio, arrivé il y a un an, et qui aura marqué l'histoire du club en lui permettant de remonter en Ligue 1 en juin dernier. Depuis plusieurs semaines, au fil de résultats devenus de plus en plus alarmants, la question de remplacer ODO se posait en interne. Une question qui aurait certainement été éludée si le Cevenol n'avait pas bénéficié d'une année de prolongation automatique suite à la remontée des Verts.

Il a donc fallu que KSV compose avec un coach pas tout à fait taillé pour les objectifs du groupe canadien. Certes, ce dernier connaissait bien le championnat de France, mais il ne correspondait pas au jeune coach moderne imaginé par Gazidis and co.

"Tout est calculé. Il n'y a rien qui est au hasard"

Ce profil, KSV le recherche depuis plusieurs semaines maintenant. Un nom est même sorti dans la presse assez rapidement : Wilfried Nancy. Il faut dire que l'entraîneur du Crew de Colombus, franchise américaine qui a remporté la League Cup en 2024, en impressionne plus d'un. Rennes, à la recherche d'un coach il y a quelques semaines, se serait même penché sur son profil selon les informations de Sébastien Denis, journaliste pour Foot Mercato.

Dernièrement, Patrick Guillou évoquait le style de Nancy dans le Sainté Night Club : "C'est du 3-4-3. Et là, on peut parler de Larsonneur qui est un shoot-blocker. Si vous regardez le coach, lui par exemple un gardien, un swapper ou un cleaner, c'est-à-dire un gardien qui va sortir de sa surface, qui va aider parce que sa défense à 3 va jouer très très haut. On va commencer à parler football. Il s'appuie énormément sur ses joueurs excentrés dans son 3-4-3 ou dans son 3-4-2-1. Il veut jouer avec deux 10 et un attaquant. Si vous regardez bien l'attaquant que Nancy aime, c'est un attaquant qui correspond au profil de Stassin. Et c'est pour ça que je vous dis que le timing est toujours très intéressant. Tout est calculé. Il n'y a rien qui est au hasard."

Wilfried Nancy à l'ASSE ? Oui mais...

La cote du natif du Havre est montée en flèche ces dernières semaines. Ce n'est pas pour arranger les affaires de l'ASSE. Si, comme le dit Patrick guillou, "tout est calculé", une donnée échappe à ce jour aux dirigeants de l'ASSE : la volonté du Crew de Colombus à vouloir lâcher son coach. Engagé jusqu'en décembre 2026 aux USA, Sébastien Denis a confirmé, via un tweet, qu'il serait très dur à déloger : "Le club de MLS a dit non à Rennes quand ils sont venus sonder le coach il y a un mois. S’il plaît à Saint Etienne, il va être très dur à aller chercher…"

En attendant, les dirigeants travaillent sur d'autres dossiers... mais n'ont peut-être pas abandonné l'idée d'attirer le golden boy de Colombus !