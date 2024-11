Angers a défait l'ASSE le week-end dernier. Les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont concédé leur 6e défaite de la saison. Après deux revers consécutifs, les Verts doivent réagir à une semaine du derby. L'ASSE affronte Strasbourg ce samedi soir pour le compte de la 10e journée. Retour sur la dernière réception des Alsaciens dans le Forez.

L'ASSE lutte pour son maintien, Strasbourg vise l'Europe

L'ASSE reste sur deux succès consécutifs face à Montpellier et Clermont. Pascal Dupraz vient de remporter ses deux premiers matchs de Ligue 1 sur le banc stéphanois. L'heure est à la confirmation du regain de forme de l'effectif. Saint-Étienne est sorti de la zone rouge mais reste barragiste et souhaite désormais s'éloigner de la zone de relégation.

De leur côté, les Strasbourgeois visent l'Europe. Les hommes de Julien Stéphan occupent la 4e place, à un point du podium, avec 41 points après 24 journées. Les ambitions européennes sont permises pour Strasbourg.

Une entame riche en buts

Dès les premiers instants, Sels intervient de la main sur une passe en retrait mal assurée. Le portier strasbourgeois commet une faute et concède un coup franc indirect dans sa surface. Bien servi par Bouanga, Ryad Boudebouz envoie le ballon au fond des filets malgré la présence de nombreux joueurs du RCSA.

Strasbourg réagit 15 minutes plus tard. Sur une sortie mal maîtrisée de Bernardoni, Diallo marque d'une tête dans le but vide. À la demi-heure de jeu, un nouveau but sur coup de pied arrêté survient. Esseulé, Lucas Perrin reprend d'un geste acrobatique peu académique qui trompe Bernardoni. Les visiteurs prennent l'avantage, mais quatre minutes plus tard, Denis Bouanga se défait de Djiku et adresse un centre à ras de terre que Wahbi Khazri n’a plus qu'à envoyer au fond. Le score est de 2-2 après 34 minutes, et le match est très animé.

Une seconde mi-temps bien plus calme

Avec quatre buts en première période, les deux équipes rentrent aux vestiaires à égalité. Il reste encore 45 minutes pour tenter de décrocher la victoire. La seconde mi-temps sera plus calme. Les hommes de Pascal Dupraz se procureront les meilleures occasions, avec Zaydou Youssouf comme joueur le plus en vue. Lancé par Thioub, il tente de trouver la lucarne, mais Sels détourne le ballon. L'ancien Bordelais sera ensuite à la réception d'un centre de Khazri, mais sans succès. En fin de match, l’ancien Bastiais sortira, blessé. Le score n'évoluera plus.

L'ASSE voit sa mission maintien ralentie, tandis que Strasbourg est freiné dans sa course à l'Europe. En fin de saison, les objectifs respectifs des deux clubs ne seront pas atteints. Strasbourg terminera aux portes de l'Europe, tandis que les Verts seront battus par Auxerre en barrage et descendront en Ligue 2.