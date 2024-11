Un stéphanois jouait en Equipe de France U17 ce vendredi pour se qualifier pour le second tour de qualifications à l'Euro. Paul Eymard affrontait Chypre dans un tournoi de qualifications. Le match se déroulait justement à Chypre. Résumé de la rencontre jouée à 13h30.

Eymard enchaîne

Remplaçant au coup d'envoi de la première rencontre, Paul Eymard est entré à la 68ᵉ minute. Les Bleuets ont parfaitement entamé leur campagne de qualification pour l'Euro U17 2025 de l'UEFA, en s'imposant largement face à Gibraltar (6-0) le mardi 29 octobre au Municipal Stadium de Sotira, à Chypre. Thibo Negre, auteur d'un triplé, et Rémi Himbert, qui a inscrit un doublé, ont été les principaux artisans de cette première victoire.

Paul Eymard commençait ce second match comme titulaire !

Deuxième gagnante pour l'Equipe de France

Avant même le coup d’envoi, les Bleuets connaissaient l’enjeu : une victoire face à Chypre, pays hôte du mini-tournoi, leur permettrait d’assurer leur place pour le 2e tour de qualification de l’Euro 2025 et de jouer une mini-finale décisive contre la Slovaquie lundi. Avec la victoire des Slovaques contre Gibraltar un peu plus tôt dans la journée (7-0), les Bleuets entamaient leur deuxième match avec trois points et deux buts de retard sur leurs prochains adversaires.

Dès les premières minutes, les Français ont pris le contrôle du camp chypriote. Pourtant, à l’image de Thibo Negre (19e), ils se sont montrés un peu imprécis dans la finition. Mais leur nette supériorité ne tarda pas à se refléter au tableau d'affichage. Suite à un corner frappé par Ilan Assongo et mal dégagé par la défense chypriote, le capitaine des Bleuets, Hermann Diandaga, renvoya de la tête le ballon dans l'axe, permettant à Rémi Himbert de surgir et de placer le ballon hors de portée d'Andreas Andreou (0-1, 22e), marquant ainsi son troisième but en deux matchs.

Onze minutes plus tard, Ilyas Azizi se mit en évidence à son tour : bien positionné au second poteau, l’attaquant toulousain reprit le centre d’Himbert pour creuser l’écart (0-2, 33e).

En seconde période, les Français ont su gérer leur avantage tout en se créant plusieurs occasions dangereuses, sans pour autant réussir à les concrétiser. Au classement, la France et la Slovaquie sont désormais qualifiées et à égalité de points. Toutefois, avec neuf buts inscrits en deux matchs contre huit pour les Bleuets, les Slovaques termineraient en tête du groupe en cas de match nul lundi.

