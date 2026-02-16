Arrivé à l’ASSE sous forme de prêt avec option d’achat en provenance de Hambourg, Aboubaka Soumahoro vit un début d’aventure stéphanois délicat. Le défenseur polyvalent va devoir cravacher pour s’imposer dans un effectif où la concurrence est déjà bien installée.

Recruté cet hiver en provenance du Hamburger SV, Aboubaka Soumahoro (portrait ici) incarne un pari d’avenir pour l’AS Saint-Étienne. International U20, capable d’évoluer en défense comme au milieu, le néo-Stéphanois dispose d’un profil moderne et athlétique. Mais la réalité du terrain est plus rude.

De retour de blessure, Soumahoro travaille d’abord à se remplir physiquement. Le staff souhaite lui permettre de retrouver son meilleur niveau avant de le lancer. Une logique compréhensible. Sauf que pendant ce temps, l’équipe tourne.

Pour ses deux premières semaines de compétition, Philippe Montanier ne l’a pas retenu dans le groupe. Hier encore, lors du déplacement en Bretagne, le défenseur était présent… mais hors groupe. Dix-neuvième homme. Une position frustrante pour une recrue qui espère rapidement obtenir du temps de jeu.

ASSE : une concurrence déjà installée

La polyvalence d’Aboubaka Soumahoro peut devenir un atout majeur. Encore faut-il trouver une place. Sur le côté gauche, Ben Old s’est installé. Le Néo-Zélandais reste sur deux matchs de très bon niveau. Appliqué défensivement, juste dans ses projections, il semble avoir trouvé son poste idéal. Difficile de le déloger à court terme.

Dans l’axe central gauche, Mickaël Nadé enchaîne. Le joueur formé au club est titulaire depuis le début de saison. Solide, concentré, performant lors des deux dernières rencontres, il donne satisfaction. Là encore, la hiérarchie paraît claire.

Au milieu, une ouverture semble exister. L’absence de Mahmoud Jaber libère une place potentielle dans le rôle de sentinelle. Mais Abdoulaye Kante a marqué des points à Guingamp. Luan Gadegbeku conserve également la préférence du coach pour l’instant. La rotation existe, mais elle reste compétitive.

Soumahoro face au défi du temps de jeu

Rien n’est figé à l’ASSE. Il reste encore 11 matchs de championnat. Les blessures, les suspensions et les baisses de forme redistribuent souvent les cartes.

Pour Aboubaka Soumahoro, l’objectif est simple : se mettre au niveau physique exigé par le staff et saisir la moindre opportunité. Son profil hybride peut séduire. Sa capacité à évoluer à plusieurs postes peut dépanner dans une saison dense. Mais aujourd’hui, l’équipe commence à tourner. Les automatismes se créent. Les places se méritent.

L’ancien joueur du Hamburger SV va devoir cravacher pour gagner du temps de jeu. La concurrence est forte. Les titulaires donnent satisfaction. Philippe Montanier privilégie la continuité. Le message est clair : Soumahoro devra patienter, travailler et convaincre à l’entraînement. Son talent est reconnu et apprécié par le staff. Son potentiel aussi. Reste désormais à transformer l’essai.