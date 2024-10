L’ASSE accueillait l’AJ Auxerre ce samedi à 17h à Geoffroy-Guichard. Pour ce match importantissime, les deux équipes promues en Ligue 1 cette saison voulaient gagner face à un concurrent direct au maintien. L’ASSE s’est finalement imposée 3-1 grâce à un triplé de Davitashvili. Comme chaque semaine, voici les réactions des différents acteurs de la rencontre au micro de beIN Sports.

Mathieu Cafaro (ASSE) : « On sait que c’était un match très important face à un concurrent direct. On se devait de gagner ce match, surtout devant notre public. C’est chose faite et juste avant la trêve, ça va faire du bien. Certains vont partir en sélection, nous on va rester et continuer à bosser. (…) On sait qu’on n’a pas la meilleure équipe du championnat. Mais avec ce qu’on a mis aujourd’hui et ce qu’on devra mettre dans les autres matchs, on sait qu’on gagnera des points si on continue comme ça. (…) La prestation de Davitashvili ? Triplé, qu’est ce qu’on peut dire de plus ? XXL tout simplement et bravo à lui, il nous a fait gagner le match. »

Gaëtan Perrin (AJ Auxerre) : « Il y a forcément de la frustration. On ne rentre pas dans le match comme on le voulait et comme il le fallait pour gagner ce match. Après on a un sursaut d’orgueil, à 2-1 on inverse la tendance au niveau de la pression. Derrière on arrive à pousser un peu mais on ne met pas ce deuxième but qui nous aurait faut du bien et on prend le troisième. Malheureusement on repart avec 0 point face à un concurrent direct et c’est pas ce qu’on était venu chercher. »

Lassine Sinayoko (AJ Auxerre) : « On a manqué d’intensité, d’impact. Quand on fait un match comme on a fait la semaine dernière, on n’a pas le droit de venir faire une prestation comme ça. C’est la réalité, donc on va vite se remettre au travail et la trêve va nous faire du bien. On va revenir plus forts. (…) Quand il manque un élément capital comme Jubal, ça ne peut que déstabiliser l’équipe. Mais on y était préparé donc ce n’est pas la raison de la défaite. Sur l’efficacité dans les deux surfaces, on doit faire beaucoup mieux. On a des actions pour revenir au score, on ne les met pas et on donne des buts à l’adversaire. En donnant à chaque fois des buts et en ne marquant pas, on ne peut pas gagner les matchs. »

Christophe Pélissier (coach AJ Auxerre) : « Je pense que quand on n’est pas capable de défendre sur les transitions, on ne peut rien espérer. Certes il y a la blessure de Jubal à l’échauffement, qui est notre pilier central défensif, mais ensuite on est trop naïf. (…) On a des situations. On sait qu’on se créé des occasions. Est-ce qu’on joue trop à l’extérieur ? C’est la question que je suis en train de me poser car on joue, puis on se fait aspirer et prendre en contre. (…) Le trio de Saint-Etienne (au milieu de terrain, ndlr) a été meilleur que nous. Cela fait partie des rapports de force qui doivent se faire dans les matchs. On sait que si on a la main mise au milieu on est souvent meilleur. Mais encore une fois, défensivement on est trop naïf et léger pour gagner à l’extérieur. »

Olivier Dall’Oglio (coach ASSE) : « Les 3 points vont donner confiance à l’équipe. On a besoin d’être récompensé par rapport à toute l’énergie qu’on dépense. (…) On a besoin de mettre de l’impact physique, de gagner des duels. A l’image du dernier but, c’est Cafaro qui récupère le ballon et on sait que sur une récupération haute, l’adversaire va être déstabilisé. (…) Pierre Ekwah au milieu de terrain, qui est encore tout jeune, peut nous apporter cette stabilité qu’on aimerait voir plus souvent. On a été dans l’énergie, dans la gagne, les supporters aussi étaient là. C’est une vraie victoire de club. (…) On a pris conscience que si on voulait exister, il fallait plus que ça dans l’investissement, l’intensité des courses. Que l’on soit étiqueté joueur de Ligue 2 ou pas, ou jeune joueur qui débarque, il faut monter le niveau. C’est une question d’attitude, de comportement et on peut le changer très rapidement. C’est ce que je leur ai dit. (…) Yunis (Abdelhamid) n’a pas joué mais il était vraiment là dans le vestiaire. Il est juste en train de se reconstruire, cela reste un élément important car on aura besoin d’expérience. »