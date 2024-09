L’ASSE n’avait plus connu telle débâcle depuis plus de 70 ans. Les Stéphanois ont encaissé huit buts dans une prestation à sens unique. « On n’est pas fier », avouait Dall’Oglio. Mais l’heure est au travail pour rebondir face à Nantes.

Énorme humiliation pour l’ASSE

Les Stéphanois n’auraient sans doute pas pu imaginer faire pire après la déroute face à Brest (0-4). Mais les Verts ont brusquement coulé ce vendredi à l’occasion des 120 ans de l’OGC Nice. « C’est peut-être un retour sur Terre très rapide, après le match de Lille. Très brutal. C’est très brutal, c’est très difficile. « , déballe le coach Stéphanois après la rencontre.

Bousculée, l’ASSE encaisse 6 buts en 39 minutes de jeu seulement, puis deux en seconde mi-temps. Les Verts n’auraient pas pu faire pire devant leur surface de réparation, laissant des boulevards aux attaquants adverses. Olivier Dall’Oglio exprimait son désarroi après la rencontre : « On avait retrouvé de la confiance après le match face à Lille. Mais là, on a laissé la base du football, donc obligatoirement, on se fait punir. Je pense que même une équipe moins forte que Nice nous aurait battue. »

L’ASSE n’a jamais aussi mal débuté dans l’élite malgré une victoire face à des Dogues en difficulté (1-0). Le pire bilan des Verts depuis 1994 (trois points, goal-average de -14 en 5 matchs), alors que Saint-Étienne se dépalce à Nantes la semaine prochaine (sixième journée).

L’ASSE est à la dérive en ce début de saison. #ASSE pic.twitter.com/XqMLjeANFS — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) September 21, 2024

Une piqûre d’adrénaline pour relancer la machine

La préparation pour le retour en Ligue 1 interrogeait. Un mercato jugé bien trop court malgré les 23 millions d’euros injectés par Kilmer Sport. L’effectif stéphanois ne rassurait pas les supporters, ni le coach. « Effectivement, il nous faut des cadres à un moment donné pour aider les plus jeunes, pour que le groupe avance. », affirmait Olivier Dall’Oglio. La nouvelle direction n’a-t-elle pas su juger correctement le niveau de la Ligue 1 ? Le constant est en tout cas sans appel, les résultats n’y sont pas.

Pourtant, à l’heure actuelle, le coach Stéphanois n’est pas menacé par sa direction, affirmait le club à France Bleu après la rencontre. Olivier Dall’Oglio, en compagnie de Loic Perrin et d’Huss Fahmy, s’est d’ailleurs exprimé auprès de ses joueurs dans les vestiaires de l’Allianz Riviera. Le technicien a demandé des explications à des joueurs bien trop passifs face aux Aiglons.

Mais ‘heure est au travail et des réunions se sont ainsi succédées en interne ce samedi, avance l’Équipe. Une première entre les joueurs, le staff et la direction, dans lequel les Stéphanois ont pu s’expliquer entre eux avant d’assister à un debriefing vidéo. Une autre dans lequel le staff a établi « des protocoles pour travailler plus efficacement », ajoute le quotidien.

La direction actuelle voudrait retenter la piqûre d’adrénaline injectée en début d’année après la défaite à Dunkerque (3 février 2024). Ce dimanche, les Verts se retrouveront seuls devant un montage vidéo afin de réaliser leur autocritique.

Sans le staff, les joueurs de l’ASSE doivent désormais prendre leur responsabilité pour mieux rebondir.