Fabien Lemoine, passé par le Stade Rennais et Saint-Étienne de 2011 à 2017, prenait sa retraite en juillet 2023. Le milieu de terrain de 38 ans est revenu sur la situation de l'ASSE, et notamment de la lutte pour le maintien au micro du Talk Show Stéphanois.

Fabien Lemoine, ancien milieu de l'ASSE : "Comment on prépare un derby ? En vrai, ce sont les supporters qui nous mettent dedans toute la semaine. Elle est complètement animée, parfois même un peu folle. Nous, on avait la chance d’avoir Christophe Galtier comme coach. J’ai bossé six ans avec lui. Honnêtement, je n'ai pas souvenir d’une veille de match, d’un discours d’avant-match ou d’un débrief où il ne nous mettait pas la chauffe. Et dans un derby, il avait ce truc, cette capacité à nous transcender, à nous rendre un peu fous, dans le bon sens. Il savait comment nous faire rentrer dans le match à 200 %.

Mais au-delà de ça, je pense qu’on avait tous conscience d’une chose : quand tu mets les pieds à Sainté, tu as une responsabilité. Un devoir envers les supporters. Le minimum, c’est l’engagement, la détermination. Il faut mettre le cœur, toujours."

Le maintien de l'ASSE ? "J'ai envie vraiment d'y croire"

Fabien Lemoine, ancien milieu de l'ASSE :"Avec cette atmosphère et toute l’attente qu’il y a derrière, tu prends conscience que ce n’est pas un match comme les autres. Tu sais qu’il va falloir en faire plus que d’habitude. Encore plus vu la situation dans laquelle ils sont actuellement. Je trouve que c’est vraiment une idée intéressante, ce moment, ce match, cette ambiance.

Dans les têtes, ça peut faire un bien fou. Une grosse bouffée d’oxygène. Franchement, j'ai vraiment envie d'y croire et j'y crois encore. J'y crois encore vraiment. (...) Mais surtout, il ne faut pas jouer petit bras. Parce que si tu joues petit bras encore pendant cinq matchs et que finalement, tu descends, tu t’en voudras toute ta vie. Tu te diras : "On aurait peut-être pu…"

"Un esprit… un peu à la Jürgen Klopp"

Fabien Lemoine, ancien milieu de l'ASSE :"J’avais regardé le premier match avec le nouvel entraîneur, contre Reims. Et franchement, j’avais trouvé qu’il y avait un esprit… un peu à la Jürgen Klopp, dans une moindre mesure bien sûr. Une volonté de presser, de harceler, de ne rien lâcher. Après, c’est vrai que peut-être qu’avec les résultats, il a dû adapter un peu son approche. Mais j’avais vraiment le sentiment que c’était un coach qui pouvait coller à l’image du club, à celle des supporters.

J’ai envie de croire en la magie du Chaudron. Ce truc qui fait que, dans un stade comme ça, avec ce public-là, tu peux tenir beaucoup plus longtemps que dans un stade lambda. C’est la première chose. Et puis, je pense que les jambes, c’est le cerveau qui les commande. Et à partir du moment où ton cerveau te dit "tu vas à la guerre", ben… tu y vas."

Lemoine marqué par son passage à l'ASSE

Fabien Lemoine, ancien milieu de l'ASSE :"C'est même plus indescriptible, ce que j’ai pu ressentir chez vous. Clairement, vous m’avez énormément donné. J’ai réellement grandi en tant qu’homme dans la région de Saint-Étienne.

Pourtant, à la base, j’étais un pur Breton, bien Rennais, bien de chez moi. Mais être venu ici, avoir passé six ans à Sainté, ça a été une vraie chance. Une grosse opportunité de jouer dans ce club-là. Et ça, je ne l’oublierai jamais. Il y a eu des moments un peu plus difficiles, comme partout, mais honnêtement, j’ai gardé bien plus de bons souvenirs que de mauvais.

Et puis l’amour des gens… c’est quelque chose. Je suis revenu il y a un an et demi, juste pour les vacances, et c’était génial. Franchement, ça m’a fait un bien fou. Vraiment, merci à vous. J’espère de tout cœur que cette équipe va se maintenir. Parce que si c’est le cas, je pense que ça pourrait aussi permettre aux nouveaux actionnaires de s’investir encore plus, de bâtir une équipe plus performante, sans devoir trembler la saison prochaine."