Finale pour l'ASSE. Les stéphanois jouent l'un des derbys les plus importants de ces dernières saisons. Eirik Horneland s'est présenté devant la presse ce vendredi avant d'affronter l'OL. L'occasion de s'exprimer avant cette rencontre capitale.

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Augustine Boakye est out. Benjamin Bouchouari est out aussi cette semaine. Il y a eu quelques points d'interrogation sur Lucas Stassin et Irvin Cardona, qui ne se sont pas entraînés tous les jours. Donc il reste encore ces points à résoudre de notre côté. Yvann Maçon est suspendu.

Benjamin Bouchouari a été touché durant le match contre Brest au dos. Mais pour le moment, je ne peux pas m'avancer sur le terrain médical. Il y a une possibilité qu'il manque le reste de la saison, mais on va attendre de faire le point avec le staff médical."



ASSE - OL : La dernière chance des Verts ?

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Je ne pense pas qu'on puisse dire que ce derby est notre match de la dernière chance pour le maintien. Il reste encore quelques rencontres à disputer. Le Havre, qui est devant nous, a trois points de plus. Si dimanche, les deux équipes ont perdu, la situation sera toujours la même. Nous, ce qu'on doit s'attacher à faire, c'est à prendre quatre points que le Havre sur les cinq derniers matchs.

On ne vise pas la place de barragiste en soit, on vise surtout la première équipe qui est devant nous et cette équipe c'est le Havre. Angers et Reims sont un peu plus devant. Je m'attache vraiment à délivrer la meilleure performance demain, la meilleure prestation avec mon équipe demain pour prendre des points et se rapprocher de notre objectif.

Marquer vite contre l’OL ? J'espère surtout qu'on va très bien démarrer cette rencontre, essayer de prendre cette équipe à la gorge comme on a pu le faire contre Brest, même si ça ne s'est pas très bien passé immédiatement après. J'espère surtout qu'on va être très actifs sur le terrain, qu'on va se mettre au niveau physique, au niveau de la qualité et au niveau de l'intensité pour faire le meilleur match contre cette équipe de l’OL."