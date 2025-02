L’AS Saint-Étienne vit une saison compliquée, illustrée par des statistiques alarmantes : 8e pire défense, 4e pire différence de buts, 9e pire attaque et un 12e pire xG parmi les clubs des cinq grands championnats européens. Retour sur les raisons de ces performances inquiétantes et sur des statistiques qui mettent en lumière les difficultés de l'ASSE dans cette saison 2024-2025.

❌ Une défense en détresse

Avec la 8e pire défense d’Europe, l’ASSE encaisse bien trop de buts. Plusieurs facteurs expliquent cette vulnérabilité :

Un manque de solidité défensive : Les erreurs individuelles sont récurrentes, notamment sur les relances et le marquage sur coups de pied arrêtés.

: Les erreurs individuelles sont récurrentes, notamment sur les relances et le marquage sur coups de pied arrêtés. Un pressing inefficace : L’équipe peine à récupérer le ballon haut, offrant trop d’espaces aux adversaires.

: L’équipe peine à récupérer le ballon haut, offrant trop d’espaces aux adversaires. Un effectif en difficulté : Entre blessures et méformes, la charnière centrale n’a jamais été réellement stabilisée.

Conséquence directe : avec la 4e pire différence de buts du top 5 européen, Saint-Étienne souffre d’un déséquilibre entre attaque et défense, ce qui l’empêche de rivaliser avec les équipes du haut de tableau de ligue 1.

⚽ Une attaque en panne d’inspiration à l'ASSE

Le secteur offensif est tout aussi préoccupant, avec la 9e pire attaque des cinq grands championnats :

Manque d’efficacité devant le but : Les attaquants stéphanois ont du mal à concrétiser leurs occasions.

: Les attaquants stéphanois ont du mal à concrétiser leurs occasions. Un jeu trop prévisible : Peu de créativité dans l’animation offensive, rendant l’ASSE facile à contrer.

: Peu de créativité dans l’animation offensive, rendant l’ASSE facile à contrer. Un xG (expected goals) de seulement la 12e pire place : L’équipe ne se procure pas assez d’occasions franches, signe d’un manque de créativité dans le dernier tiers.

Sans un sursaut offensif, il sera difficile pour les Verts d’améliorer leur situation au classement et d'espérer un maintien.

Si l’ASSE veut espérer un renouveau, des ajustements doivent être faits au plus vite. Le club doit trouver un équilibre entre solidité défensive et efficacité offensive, sous peine de vivre une saison encore plus compliquée. Les semaines à venir seront cruciales.