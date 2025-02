L'ASSE était proche du carton plein ce week-end avec la formation (7 points sur 9 possibles). Voici les 2 buts des équipes qui ont joué à domicile ce weekend.

Les jeunes Verts décrochent une victoire précieuse face au GFCA grâce à un but de Mamadou Konté. Un succès difficile mais mérité qui permet aux Stéphanois de poursuivre leur belle dynamique. Après un nul encourageant à Monaco, l'AS Saint-Étienne retrouvait la compétition face à une solide équipe du GFCA. Les hommes de Frédéric Dugand n’ont pas tardé à se mettre en évidence, ouvrant le score dès la 8e minute par l’intermédiaire de Mamadou Konté. Arrivé cet hiver, le jeune attaquant s’intègre parfaitement et prouve déjà son efficacité devant le but.

Face à une équipe corse accrocheuse, les jeunes du Forez ont montré du caractère. Solides dans les duels et appliqués défensivement, ils ont su préserver leur avantage jusqu’au coup de sifflet final. Ce succès, bien que laborieux, permet aux Verts de continuer leur progression et de prendre des points importants dans la course aux premières places.

Konté débloque le match

La réserve de l'ASSE proche d'un grand coup

En quête de points, la réserve de l’ASSE, renforcée par plusieurs professionnels, démarre bien face à Thonon Évian Grand Genève FC. Nadir El Jamali manque d’ouvrir le score au quart d’heure de jeu, suivi de Maedine Makhloufi qui oblige le gardien adverse à une belle parade. Après la pause, Maxime Bernauer fait ses débuts sous le maillot Vert en remplaçant Anthony Briançon. L’ASSE est récompensée à la 58e minute lorsque Nadir El Jamali conclut un centre d’Igor Miladinovic (1-0). Kenzo Kies et Yunis Abdelhamid passent près du break, mais sans réussite. Alors que la victoire semble acquise, les Verts concèdent une égalisation cruelle dans le temps additionnel sur corner (1-1, 93e). Un match frustrant avant un derby crucial contre l’OL samedi prochain.