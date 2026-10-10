L’ASSE retrouve Geoffroy-Guichard ce samedi 10 octobre pour le compte de la reprise du championnat après trois semaines de trêve internationale. Les Verts accueillent un adversaire qu’ils avaient écarté au terme d’un scénario suffoquant au printemps dernier. Retour sur ce dernier affrontement mythique dans le Chaudron.

Deux ans après avoir écarté le RAF au même stade de la compétition, l’ASSE retrouvait les Ruthénois dans un Chaudron en fusion pour un match couperet en playoffs. Après une défaite concédée en Aveyron quinze jours plus tôt, les Stéphanois n’avaient plus le droit à l’erreur pour entretenir leur rêve de montée.

Rodez fait passer un immense frisson

Dès le premier quart d’heure, les visiteurs montrent qu’ils ne sont pas venus pour faire de la figuration. Sur une touche mal renvoyée par l’arrière-garde ligérienne, Younoussa décoche une frappe surpuissante des vingt mètres qui vient fracasser le poteau d’un Gautier Larsonneur battu. Geoffroy-Guichard retient son souffle.

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L’ASSE tente de réagir en transition par Zuriko Davitashvili, mais le Géorgien manque le cadre. Juste avant la pause, il faut un arrêt décisif de Larsonneur face à Arconte pour maintenir les deux équipes à égalité à la mi-temps.

La peur s’installe, Braat retarde l’échéance

Au retour des vestiaires, Saint-Étienne prend le jeu à son compte. Sur un corner bien tiré par Davitashvili, Julien Le Cardinal s’élève plus haut que tout le monde mais sa tête frôle la barre transversale.

Alors que la tension monte d’un cran, Rodez manque le hold-up par Benchamma, dont la reprise s’envole au-dessus de la cage stéphanoise. Dans le temps additionnel, Aïmen Moueffek pense libérer tout un peuple à bout portant, mais Quentin Braat réalise une parade monumentale sur sa ligne. La qualification pour les barrages se jouera au bout du suspense, aux tirs au but, où les Verts finissent par faire basculer le Chaudron dans l’euphorie. Brice Maubleu a notamment repoussé quatre pénaltys et a été l’artisan de cette victoire de l’ASSE.

L’ASSE veut confirmer après la trêve

Ce samedi 10 octobre, l’ASSE recroise le fer avec Rodez après trois semaines de coupure internationale. Face à des Ruthénois toujours aussi coriaces et revanchards, les hommes de Saint-Étienne devront s’inspirer de cette hargne pour empocher trois points précieux et lancer idéalement cette nouvelle série de rencontres.