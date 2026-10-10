Coup dur pour Chico Lamba en ce samedi. Ce vendredi lors de la séance il a rencontré un problème qui l’empêche de tenir sa place ce soir contre Rodez. Avec l’absence de Julien Le cardinal, Ian Cathro (coach de l’ASSE) doit donc repenser à nouveau sa défense pour la rencontre de 20h.

Leader de Ligue 2 avec 16 points en sept journées, l’ASSE retrouve le championnat après trois semaines sans match officiel. Ian Cathro doit composer avec plusieurs absences, et deux joueurs de la réserve en profitent pour intégrer le groupe.

En plus de Mahmoud Jaber, l’ASSE va devoir composer sans le défenseur recruté à Estoril lors de la saison dernière pour 7M. Un énième forfait pour celui qui avait l’opportunité d’obtenir du temps de jeu en l’absence du capitaine Julien Le Cardinal.

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Deux places ouvertes à l’ASSE par les absences

Touché au muscle à Metz (2-2), Julien Le Cardinal manque la réception de Rodez. Cathro l’a confirmé jeudi en conférence de presse : “Il a repris le terrain, mais c’est trop juste pour ce week-end.”

Ces différents forfaits libèrent de la place dans le groupe, et Cathro a choisi de faire confiance à deux jeunes qu’il a vus de près pendant la trêve et qui ont marqué des points. Face au FC Sion (5-1), le 2 octobre à L’Étrat, Tom Teillol (latéral) et Dhaoui (milieu centre) avaient profité de l’absence de douze internationaux pour se montrer. Une semaine plus tard, ils découvrent un groupe de Ligue 2.

Ni l’un ni l’autre ne devrait débuter la rencontre. Une entrée en jeu dépendra du scénario du match. L’essentiel, pour l’instant, est de vivre de l’intérieur un soir de championnat chez le leader. Une grande première pour les deux joueurs sous le maillot étoilé.

Tom Teillol, l’enfant du bassin stéphanois

Né en 2008, Tom Teillol a fait ses débuts à Saint-Jean-Bonnefonds, aux portes de Saint-Étienne, où il jouait surclassé. Après un court passage à Andrézieux-Bouthéon, écourté par le Covid, il a intégré le centre de formation de l’ASSE en U13.

Ailier droit chez les jeunes, il a été repositionné latéral droit en arrivant au centre. Un de ses anciens éducateurs, Anthony De Menech, le décrivait comme “un garçon qui sent le football”. Capitaine à plusieurs reprises avec les U17, il a ensuite rejoint les U19 Nationaux, avant d’évoluer aujourd’hui avec la réserve.

Elyes Dhaoui, l’expérience malgré ses 18 ans

Le profil d’Elyes Dhaoui est différent. Né le 15 avril 2008 en Tunisie, ce milieu défensif de 1,93 m est arrivé de l’Olympique Béja avec un vrai vécu professionnel : 33 matchs en première division tunisienne, dont 29 titularisations.

Il a aussi connu le haut niveau international chez les jeunes, avec la Coupe du monde U17 puis la CAN U20 en 2025. Engagé jusqu’en 2029, il devait d’abord faire ses gammes avec la réserve. Moins de deux mois après son arrivée, le voici déjà dans le groupe professionnel.

Un jeune du cru d’un côté, une recrue venue de l’étranger de l’autre : les deux trajectoires disent la même chose. Cathro n’hésite pas à ouvrir la porte quand l’occasion se présente. L’ASSE va donc composer avec une charnière centrale inédite.