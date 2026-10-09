L’ASSE s’apprête à retrouver une ambiance exceptionnelle pour la réception de Rodez, ce samedi 10 octobre à 20 heures. À la veille de la rencontre, moins de 1 000 places restent disponibles à la vente. Le Chaudron se dirige donc vers un deuxième guichets fermés consécutif. Une nouvelle démonstration de la ferveur populaire qui accompagne les Verts cette saison.

Trois semaines après leur dernière rencontre officielle, les Stéphanois vont enfin retrouver la Ligue 2. Et leurs supporters semblent particulièrement impatients de renouer avec la compétition.

Alors que l’ASSE recevra Rodez samedi soir, la billetterie approche désormais de la saturation. Moins de 1 000 billets restent à vendre pour cette rencontre programmée à 20 heures.

Un engouement remarquable pour une affiche de Ligue 2 face à une formation ruthénoise qui ne constitue pas, sur le papier, l’adversaire le plus prestigieux du championnat.

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ASSE – Rodez : Geoffroy-Guichard presque complet

L’engouement autour de l’ASSE ne faiblit pas. Malgré la relégation en Ligue 2, les supporters stéphanois continuent de répondre massivement présent.

La barre des 30 000 places avait déjà été franchie plusieurs jours avant la rencontre. Depuis, les ventes se sont poursuivies et le stade se rapproche désormais de sa capacité maximale commercialisée pour cette affiche.

Avec moins de 1 000 billets encore disponibles, le guichets fermés semble désormais à portée de main.

Il faudra toutefois attendre l’épuisement des dernières places et la confirmation officielle du club pour parler d’un stade totalement complet.

Un deuxième guichets fermés consécutif pour les Verts ?

Si les derniers billets trouvent preneurs, l’ASSE disputera son deuxième match consécutif à domicile à guichets fermés.

Un signal fort envoyé par le peuple vert, qui continue de porter son équipe malgré les difficultés traversées ces dernières saisons.

Cette mobilisation témoigne aussi de l’attente autour du projet sportif stéphanois. Les supporters veulent voir leur équipe retrouver l’élite et semblent décidés à accompagner les joueurs de Ian Cathro dans cette mission.

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Une ambiance qui pourrait compter face à Rodez

Après une interruption de trois semaines, les Verts devront rapidement retrouver leurs automatismes et leur intensité.

Dans ce contexte, l’appui du public pourrait jouer un rôle important. Les Stéphanois évolueront devant des tribunes quasiment pleines, avec une ferveur qui devrait accompagner chaque temps fort de la rencontre.

Face à Rodez, l’ASSE aura donc l’occasion de renouer avec le championnat dans une atmosphère particulièrement favorable.

Reste désormais moins de 1 000 places à écouler pour que Geoffroy-Guichard affiche officiellement complet une deuxième fois de suite.