De retour de sélection avec Malte, Irvin Cardona s’est présenté en conférence de presse ce jeudi avant ASSE – Rodez, samedi à 20h. L’attaquant stéphanois traverse une période positive et compte bien prolonger sa dynamique sous le maillot vert. Entre ses ambitions internationales, sa forme physique et sa disponibilité pour samedi, Cardona affiche une confiance certaine.

La trêve internationale n’a pas été synonyme de repos pour Irvin Cardona. L’attaquant de l’ASSE a profité de son passage avec la sélection maltaise pour enchaîner les rencontres et entretenir son rythme. Une situation qui lui convient parfaitement. À deux jours de la réception de Rodez, le Stéphanois est revenu sur cette parenthèse internationale et sur ses ambitions pour la suite de la saison.

ASSE : Irvin Cardona rêve d’un exploit avec Malte

Irvin Cardona revient satisfait de son rassemblement international. Avec Malte, l’attaquant stéphanois a participé à une séquence particulièrement encourageante en Ligue des Nations.

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« Ça s’est super bien passé. On a fait trois matchs de Nations League : deux victoires et un nul. On est premiers de notre poule, donc c’est super. »

Au-delà des résultats collectifs, Cardona retient également sa contribution personnelle. Décisif dès la première rencontre, il a pris du plaisir à défendre les couleurs maltaises.

Mais l’ancien Brestois voit encore plus loin. La sélection pourrait réaliser une performance historique en terminant à la première place de son groupe.

« Il faut continuer à gagner les matchs pour écrire l’histoire, parce que ce n’est jamais arrivé que Malte finisse premier d’une poule. »

Un objectif qui pourrait ouvrir d’autres perspectives. Cardona évoque notamment la possibilité de disputer un barrage pour l’Euro.

« En gagnant le dernier match, on peut potentiellement aussi prétendre à un play-off pour l’Euro, donc ça peut être juste incroyable. »

Cette réussite internationale accompagne un début de saison encourageant pour le joueur de l’ASSE. Reste désormais à conserver cette dynamique en club.

L’attaquant veut poursuivre sur sa lancée

L’enjeu est clair pour Irvin Cardona : maintenir son niveau de performance sur la durée. L’attaquant ne cache pas sa satisfaction concernant ses premières semaines de compétition.

« Le plus dur, c’est de continuer sur ce rythme. J’ai quand même bien commencé cette saison et puis je vais tout faire pour que ça continue comme ça. »

Pour y parvenir, le Stéphanois privilégie une recette simple : jouer régulièrement.

Contrairement à certains internationaux qui peuvent ressentir le besoin de souffler après un rassemblement, Cardona apprécie l’enchaînement des rencontres.

« Je suis bien physiquement. Après, comme je dis souvent, je préfère enchaîner les matchs plutôt que d’être au repos, enfin, de ne pas avoir de match de compétition pendant quinze jours. »

Une manière de conserver ses sensations et de rester dans le rythme de la compétition. Le joueur estime même que ces rencontres supplémentaires contribuent à son état de forme.

Les rassemblements internationaux ne ressemblent toutefois pas aux semaines d’entraînement vécues à Saint-Étienne.

Cardona explique que les séances avec Malte accordent une place importante à la tactique et aux coups de pied arrêtés. La charge physique reste mesurée.

« Il n’y a pas énormément de courses. C’est beaucoup basé sur la tactique, les coups de pied arrêtés. »

Une organisation qui permet au joueur de continuer à travailler sans nécessairement accumuler une fatigue excessive à l’entraînement.

ASSE – Rodez : Cardona prêt à débuter samedi

Le retour des internationaux représente toujours un sujet important pour les staffs techniques. Entre les déplacements, les minutes disputées et les éventuels pépins physiques, la gestion des joueurs nécessite une coordination précise.

Sur ce point, Irvin Cardona se montre rassurant.

Selon lui, les préparateurs physiques des différentes sélections et ceux des clubs échangent régulièrement. Même fonctionnement concernant les équipes médicales.

« Je pense qu’ils sont déjà en contact avec les préparateurs physiques là-bas. Ils échangent beaucoup. Sur le plan médical aussi, s’il y a des problèmes, il y a beaucoup d’échanges. »

L’attaquant préfère néanmoins laisser ces questions aux spécialistes. Son objectif reste de se concentrer sur le terrain.

« Moi, je ne suis pas dans tout ça. Je suis concentré sur le fait de jouer et d’être performant. »

Une déclaration qui traduit son état d’esprit avant la réception de Rodez. Cardona ne réclame pas de repos particulier après son rassemblement international.

Et surtout, il a tenu à lever toute interrogation concernant sa disponibilité pour samedi.

« Oui, je suis prêt à débuter samedi. »

Un message clair envoyé à Ian Cathro. À l’approche d’ASSE – Rodez, l’entraîneur stéphanois sait qu’il peut compter sur un Irvin Cardona motivé, en confiance et désireux de poursuivre sur sa lancée.