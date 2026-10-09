Après trois semaines sans championnat, l’ASSE retrouve la Ligue 2 ce samedi soir avec la réception de Rodez. Leader après sept journées, Saint-Étienne va retrouver une formation ruthénoise en difficulté au classement, mais toujours capable de proposer un football très offensif. À quelques jours du rendez-vous, DataScout’ permet d’identifier trois profils particulièrement performants chez le prochain adversaire des Verts.

Avant de rentrer dans le détail, un rappel s’impose sur la lecture des données. Les statistiques présentées par DataScout’ sont exprimées en centiles et ramenées à 90 minutes. Un joueur situé dans le 95e centile sur un indicateur fait donc mieux que 95 % des joueurs évoluant au même poste en Ligue 2. Une donnée particulièrement importante pour certains Ruthénois dont le temps de jeu reste encore limité.

Evans Jean-Lambert

Déjà bien installé à Rodez la saison dernière, Evans Jean-Lambert confirme son importance dans le système de Didier Santini. Le piston gauche de 27 ans a participé aux sept premières journées et affiche déjà un but, inscrit lors de la spectaculaire défaite contre Nancy (3-4).

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Ses données racontent parfaitement son rôle au sein du projet de Santini. DataScout’ le classe premier latéral passeur et premier latéral offensif de Ligue 2. Ses expected assists et ses centres réussis se situent tous les deux dans le 95e centile. Autrement dit, très peu de pistons de seconde division parviennent à créer autant de danger pour leurs partenaires.

Il se situe également dans le 85e centile pour les dribbles réussis et les courses progressives. Défensivement, son taux de duels remportés atteint même le 96e centile. Un profil complet, capable de faire vivre tout son couloir. Ce n’est d’ailleurs pas nouveau car la saison passée, il avait déjà terminé l’exercice avec neuf passes décisives en Ligue 2.

Ryan Ponti

Ryan Ponti affiche des chiffres très différents. Le joueur de 28 ans n’a disputé que cinq rencontres pour 49 minutes de moyenne, mais possède déjà un but et une passe décisive. Les deux sont arrivés lors du spectaculaire succès ruthénois à Nantes (2-5), où il avait été l’un des grands artisans de la victoire.

DataScout’ le classe deuxième parmi les latéraux athlétiques et troisième chez les latéraux passeurs. Et ses données physiques sont assez folles. Ponti atteint le 100e centile pour la distance parcourue, les courses à haute intensité et le nombre de sprints. Sa distance parcourue en sprint se situe également dans le 98e centile.

Il affiche également un 100e centile sur les centres réussis, ainsi qu’un 93e sur les dribbles et les courses progressives. Son point faible se situe davantage dans le duel défensif, où ses chiffres sont beaucoup moins flatteurs. Un profil extrêmement porté vers l’avant, que l’ASSE pourrait chercher à attaquer dans son dos. Ce que Ian Cathro a l’habitude de faire depuis le lancement de la saison.

Steven Luyambula Biwa

Arrivé cet été en provenance d’Orléans, Steven Luyambula Biwa découvre la Ligue 2 après une saison pleine en National. Le défenseur de 23 ans a déjà participé à cinq rencontres, mais avec seulement 34 minutes de moyenne. Son cas illustre donc parfaitement l’importance de lire les données.

Sur ce temps de jeu réduit, son activité est impressionnante. DataScout’ le place troisième latéral athlétique de Ligue 2 et cinquième dans le profil de latéral offensif. Luyambula atteint le 100e centile pour les dribbles réussis et les courses progressives, ainsi que le 98e pour les centres réussis.

Il se distingue également par sa capacité à défendre en un contre un, avec un 91e centile dans les duels défensifs remportés. Ses accélérations brusques et son volume de sprints ressortent aussi très nettement. Contrairement à Jean-Lambert, son influence passe donc moins par la passe que par sa capacité à porter lui-même le ballon et à provoquer.

Avec Jean-Lambert pour créer, Ponti pour répéter les efforts et Luyambula pour provoquer balle au pied, Rodez possède plusieurs armes particulièrement intéressantes dans les couloirs. Secteur de jeu pionnier pour Didier Santini qui accentue chaque saison son jeu par les ailes. Trois profils différents que l’ASSE devra contenir samedi pour éviter de laisser les Ruthénois installer leur jeu offensif.

Source : DataScout’.