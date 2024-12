Ce samedi en fin d'après-midi, les joueuses de l'ASSE recevaient Guingamp. Une rencontre très importante pour les amazones qui restent sur deux défaites consécutives. Face aux dernières du championnat, les stéphanoises avaint toutes les cartes en mains pour s'imposer.

Premier match du mois de décembre, et l'un des tout dernier de l'année 2024. Avant la rencontre, Laurent Mortel s'est exprimé devant les médias. Le coach stéphanois était bien conscient de l'enjeu de cette rencontre.

"L’objectif est clair depuis le début : le maintien. Avec l’effectif que nous avons et ses caractéristiques, il ne faut pas se tromper. C’est vrai que le début de saison a pu laisser penser autrement, mais non. Nous avons 3 points à aller chercher contre Guingamp, qui est un match important avant d’affronter le PSG à Geoffroy-Guichard. Les objectifs du club ont été rappelés : obtenir le maintien pour permettre à l’AS Saint-Étienne de rester parmi l’élite" a rappelé le coach stéphanois.

La composition

XI de départ : Gignoux - Belkhiter, Mayi Kith, Martinez, Bogi - Champagnac, Connesson , Stratigakis - Lamontagne, Pierre-Louis, Cambot.

Manque de réalisme en première pour l'ASSE

Le premier acte est plutôt neutre durant 25 minutes. Les deux équipes se jaugent et ne se procurent pas de véritable occasion d'ouvrir le score. Les Verts vont accélérer ensuite notamment par l'intermédiaire d'Alexandria Lamontagne. Une première occasion pour l'attaquante stéphanoise qui trouve le poteau de la gardienne guingampaise. Dans la foulée de l'action, Belkhiter trouve la barre transversale d'une belle frappe. Cela se rapproche pour les stéphanoises. Finalement, sur une belle ouverture de Martinez, Lamontagne devance la portière adverse et pousse le ballon dans les buts vides. 1-0 pour les Vertes et c'est mérité !

Pierre-Louis et Lamontagne se créeront deux énormes occasions par la suite, mais leur maladresse les empêchera de doubler la mise. Les deux équipes regagnent les vestiaires sur ce score favorable aux filles de Laurent Mortel.

Enfoncer le clou

À la pause, Bataillard remplace Martinez, visiblement touché au genou. Le second acte offre des situations favorables de contre aux stéphanoises. En effet, les rouges et noires veulent revenir en score. À l'heure de jeu, sur une bonne ouverture de Bataillard en direction de Lamontagne, le ballon revient sur Cambot qui envoie un missile dans la lucarne. 2-0 pour l'ASSE ! Pierre-Louis est proche de triplé la mise mais tire au-dessus alors qu'elle était seule au second poteau.

Malgré la possibilité d'aggraver le score, les filles l'emporteront 2-0 et renouent avec le succès !