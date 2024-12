L'ASSE reçoit l'Olympique de Marseille ce dimanche à 20h45. Ce classique du football français entre les deux plus grands clubs de l'histoire du championnat français s'annonce déséquilibré sur le papier. L'avant match de cette rencontre avec nos amis de La Minute OM. Analyse tactique, mise en lumières des points forts et des points faibles.

Le contexte du match

Le match de ce dimanche entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique de Marseille s’annonce palpitant, opposant deux équipes aux dynamiques contrastées dans des contextes bien différents. D’un côté, l’OM, solide deuxième de Ligue 1, joue un football séduisant et affiche une régularité impressionnante, notamment à l’extérieur. Avec une série de performances convaincantes loin du Vélodrome, les hommes de De Zerbi ambitionnent de consolider leur place de dauphin et de maintenir la pression sur le leader tenu en échec hier à Auxerre (0-0 pour le PSG). Leur capacité à se transcender hors de leurs bases en fait une menace redoutable.

De l’autre, l’ASSE vit une saison plus tourmentée mais conforme aux objectifs du club. Actuellement 15e au classement, les Verts peinent à trouver une stabilité dans leurs résultats. Cependant, Geoffroy-Guichard demeure leur bastion. Le mythique "Chaudron" a souvent joué un rôle de catalyseur pour les Stéphanois, galvanisés par une ferveur populaire unique. La perspective de renverser un géant du championnat pourrait redonner un élan à une équipe en quête de certitudes.

Ce duel mettra en lumière un choc de styles : l’efficacité et la discipline tactique marseillaise face à l’intensité et la passion stéphanoise à domicile. Dans ce contexte, le moindre détail pourrait faire basculer la rencontre. Une soirée haute en tension s’annonce, où chaque équipe devra puiser dans ses forces pour espérer s’imposer.

Analyse de l'ASSE par les supporters de l'OM

Dans cette émission présentée par le duo de supporters de l'Olympique de Marseille : Byllel et Naim, rapidement, les deux intervenants analysent le jeu de l'équipe d'Olivier Dall'Oglio. Présentation du positionnement des joueurs de l'ASSE et de l'identité avec et sans ballon. Une émission de qualité qui mérite le coup d'œil !