L'ASSE a prêté quatre joueurs l'été dernier. Mahmoud Bentayg a rejoint Zamalek en prêt avec option d'achat. Darling Bladi et Beres Owusu ont eux été prêtés sans option d'achat à Bourg-Péronnas et Quevilly-Rouen, en National 1. Karim Cissé est lui aussi prêté jusqu'à la fin de la saison, du côté d'Annecy en Ligue 2.

Owusu titulaire, Cissé aussi

Beres Owusu enchaîne les rencontres depuis le début de son prêt. Il y a quelques semaines, son coach David Carré s'exprimait à notre micro sur son jeune défenseur central : "Il a pris un carton rouge contre Le Mans qui lui a valu une suspension contre Paris 13, mais mis à part un match où il a été remplaçant, il a toujours enchaîné en jouant 90 minutes. Ses performances sont très satisfaisantes, mais c'est un jeune joueur qui est en développement et qui doit encore s'enrichir. Dans les duels défensifs, c'est un garçon très efficace que ce soit en l'air ou au sol." Vendredi soir face à Versailles, Owusu était une nouvelle fois aligné dès le coup d'envoi en défense centrale. Auteur de 90 minutes sérieuses, il a participé au succès de son équipe 0-1. QRM est 7ème avec 21 points.

Karim Cissé, titulaire pour la première fois en Ligue 2 avec Annecy la semaine dernière, était de nouveau dans le onze vendredi contre Guingamp. Malheureusement, il a été remplacé dès la 53ème minute et a rencontré quelques difficultés. Très percutant, il a toutefois réalisé des choix plus que discutables sur certaines situations. Annecy s'est finalement incliné 1-4 et pointe à la 5ème place avec 30 points. Reste à savoir s'il conservera la confiance de Laurent Guyot pour le match de Coupe de France de mercredi contre le Stade Briochin.

En ce qui concerne Darling Bladi, également prêté par l'ASSE, il n'était pas sur la feuille de match du FBBP01 face à Viillefranche. Une blessure semble l'hypothèse la plus probable. Enfin, le Zamalek de Mahmoud Bentayg affrontait les Black Bulls ce dimanche à 17h00, pour la 5ème journée de la Coupe de la confédération de la CAF. Ils se sont imposés 3-1. Remplaçant pour son retour de blessure, Bentayg est entré à la 68e minute de jeu.