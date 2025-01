Ce dimanche à 20h45, l'ASSE se déplaçait au Parc des Princes pour affronter le PSG lors de la 17ᵉ journée de Ligue 1. Les Verts, revigorés par leur victoire 3-1 contre Reims, ont tenté de surfer sur cette dynamique face au leader du championnat. Ce dernier match de la phase aller a été diffusé sur DAZN et arbitré par Mathieu Vernice. L'entraîneur s'est livré sur son ressenti après la défaite 2-1. Extraits tirés de France Bleu Saint-Etienne.

Eirik Horneland (coach de l'ASSE) en conférence de presse d'après match : « C’était un match difficile contre le PSG, notamment durant les premières minutes de la rencontre. On aurait voulu être plus solides, notamment au niveau de leur surface de réparation. Nous avons ensuite perdu le contrôle. Le PSG a changé de côté et le contrôle du match nous a échappé. Cette première période s’est conclue sur le score de 2-0, il a donc fallu faire des changements. Il a fallu modifier certaines attitudes. Les ajustements que nous avons effectués à la mi-temps nous ont aidés. On a eu plus de contrôle et une attitude positive avec des moments forts en confiance. Le but de Zuriko Davitashvili nous a montré que nous avions raison d’avoir confiance en nous. Nous avons eu de bons moments. Nous avons pu nous rapprocher de l’égalisation, mais Paris est la meilleure équipe de ce championnat. »

Qu’est-ce qu’il a manqué pour égaliser ? « Un peu de qualité, forcément, parce que le football est un sport où la qualité fait la différence. On a essayé de mettre plus de pression avec des courses progressives. On a beaucoup couru. On a eu 4-5 situations où le pressing nous a offert des opportunités, mais on a manqué de justesse. Le projet de l’ASSE est de développer cette équipe et ses joueurs pour se rapprocher un jour de la qualité du PSG. »

"Je pense qu’on a de bons joueurs. Il faut encore en tirer davantage" (Horneland après PSG-ASSE)

Les enseignements de ce match et de la Ligue 1 : « Le championnat est fort, avec de bons joueurs. On a essayé de se rapprocher, en termes d’organisation, du PSG, des équipes qui jouent avec une haute intensité, avec et sans ballon. Cela a été très difficile pour nous, même si on a gardé nos chances d’égaliser jusqu’au bout de ce match, ce qui me rend heureux. On veut se rapprocher progressivement du niveau des meilleures équipes de ce championnat. Je pense qu’on a de bons joueurs. Il faut encore en tirer davantage. Il faut qu’on s’organise mieux et qu’on mette plus d’intensité. Nous voulons construire une foi en cette équipe. Mon objectif est de développer cette équipe et cette organisation collective pour amener nos joueurs à être encore meilleurs. »

Sur le retour de Cardona ? « Il y aura certainement des ajustements sur ce mercato. Je me concentre sur les joueurs que j’ai à ma disposition. C’était donc une longue réponse qui ne vous répond pas (rires). »

« Cela me confirme ce que je veux faire, mais nous devons encore construire. Notre deuxième période m’a plu. On a été mieux en place. On doit construire des périodes de possession de balle. Nous espérons reproduire cela dimanche contre Nantes. »