L'ASSE affiche un visage bien plus séduisant cette année. Un renouveau qui fait plaisir à observer. Les joueurs prennent du plaisir et adhèrent complètement au plan de jeu de leur nouvel entraineur, Eirik Horneland.

Pierre Ekwah avant PSG - ASSE : "La victoire face à Reims a fait du bien après une période difficile. Ces trois points nous ont apporté de la positivité, et on en avait besoin.

Le nouveau coach (Eirik Horneland) est arrivé avec de nouvelles idées. Il veut de l’intensité et un pressing dans leur partie du terrain. Il souhaite qu’on mette de l’intensité dans nos transmissions, qu’elles soient défensives ou offensives. On a fait en sorte d’appliquer ça. On doit continuer et le faire sur plusieurs semaines. Avec le temps, je pense qu’on va devenir une très bonne équipe.

Changer de plan de jeu peut parfois être difficile. On veut partir sur les mêmes bases et continuer à mettre de l’intensité, y compris contre Paris. Si on ne fait pas ça, ce sera compliqué pour nous."

Bouchouari apprécie

Benjamin Bouchouari :

"C’est beaucoup mieux aujourd’hui avec le jeu qu’on propose. On est venus ici pour jouer, et c’est une bonne méthode. Cela demande beaucoup d’énergie. Il faut continuer à travailler pour devenir plus forts. C’est un bon plan de jeu. Il faut maintenant poursuivre dans cette voie."

