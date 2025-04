Bonne nouvelle pour Eirik Horneland : Dylan Batubinsika a repris l’entraînement collectif cette semaine. Absent à Strasbourg, le défenseur congolais de l'ASSE postule pour un retour dans le groupe face à l’AS Monaco.

L’AS Saint-Étienne pourra sans doute compter sur le retour d’un défenseur ce samedi face à Monaco (21h05). Dylan Batubinsika, absent lors du déplacement à Strasbourg en raison d’une gêne au mollet, a repris l'entraînement collectif cette semaine à L'Étrat. Un retour dans le sprint final vers le maintien.

Une option pour Horneland et l'ASSE

Arrivé l’été 2023, le défenseur international congolais s’est imposé comme un élément important dans la charnière stéphanoise. Solide, expérimenté et toujours engagé dans les duels, il a souvent stabilisé l’arrière-garde des Verts la saison dernière. Son expérience s'avère nettement plus délicate en Ligue 1. Régulièrement coupable, le congolais a eu du mal à passer le step attendu. Pour autant, il constitue une option pour l'entraineur.

Remplacé par Anthony Briançon, qui figurait sur le banc, ce dernier n’était pas entré en jeu. Pour le match contre Monaco, le staff devrait choisir de conserver la continuité et la stabilité en maintenant le duo en place Bernauer-Nadé, d’autant que Batubinsika revient tout juste de blessure.

Une charnière en forme ?

Si Batubinsika est apte et susceptible de réintégrer le groupe, rien n’indique qu’il sera titularisé d’entrée. Maxime Bernauer et Mickaël Nadé ont enchaîné les dernières rencontres avec une certaine régularité, et Horneland a souvent privilégié la stabilité dans ses choix défensifs. À trois journées de la fin, chaque décision est précieuse.

Le retour de Batubinsika offre en tout cas une option supplémentaire de qualité, un luxe que l’ASSE ne peut se permettre d’ignorer dans cette fin de saison sous haute tension. D'autant plus que Maxime Bernauer reste sous le coup d'une suspension en cas de jaune récolté face à Monaco.

Une bataille défensive à venir pour les Verts

Face à une attaque monégasque composée de talents confirmés, l’ASSE aura besoin de toute son expérience et de son agressivité défensive. Que ce soit sur le banc ou dans le onze, la présence de Batubinsika ne sera pas de trop pour les Verts.