Après des débuts très prometteurs en Ligue 1, Le néo-zélandais Ben Old a dû se tenir éloigné des terrains pendants de longs mois. Touché au genou, il est de retour depuis plusieurs semaines. S'il faudra encore du temps pour qu'il retrouve la pleine possession de ses moyens, le stéphanois compte bien retrouver ses sensations et aider l'ASSE à se maintenir. Ben Old s'est longuement exprimé sur le site Ligue1.fr.

Ben Old (ASSE) : "Ça a été une période très difficile à vivre, surtout que j’avais très bien commencé la saison avec l'AS Saint-Étienne et que j’étais en train de montrer ce dont j’étais capable. Cette blessure est très mal tombée et ça a été frustrant de devoir attendre aussi longtemps pour retrouver mes sensations. Ça a pris quelques semaines mais depuis 15 jours, je sens que je suis revenu au niveau de forme qui était le mien avant de me blesser (ligament latéral interne et ménisque). Je suis peut-être même à un meilleur niveau ! Ça fait très plaisir et, maintenant, il faut que je fasse tout pour jouer de plus en plus et pouvoir aider l’équipe au mieux."

La Ligue 1, un défi de taille

Ben Old (ASSE) : "Il y avait une grande marche à franchir pour moi qui venais de l’A-League (le championnat australien et néo-zélandais où Ben Old évoluait, avec Wellington Phoenix jusqu’à l’été dernier). Ici, les joueurs sont meilleurs, ils sont plus rapides, plus costauds… Tactiquement, c’est très différent également, avec beaucoup plus de marquage individuel ici. Ça a été difficile de m’y faire mais je sens que mon style de jeu correspond également à la France. Pour résumer, il a fallu s’adapter à une façon de jouer différente et à un niveau d’adversité supérieur."

Ben Old s'est fait un ami à l'ASSE

Ben Old (ASSE) : "Celui dont je suis le plus proche, c’est Louis Mouton. Au début, ce n’était pas ça car ce n’était pas évident de communiquer, je pouvais à peine parler. Mais on est devenus très amis, peut-être parce qu’on a des personnalités assez similaires. Je lui apprends l’anglais et il m’apprend le français. Mais il y a pas mal d’autres joueurs qui se débrouillent en anglais, sans oublier le coach bien sûr, ce qui fait que je peux avoir des conversations en anglais avec pas mal de monde. Mon expression française préférée ? Je préfère ne rien dire, Louis m’a surtout appris des gros mots ! Je vais dire : « Allez les Verts ! »"

Source : Ligue1.fr