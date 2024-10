L'ASSE reste sur deux défaites consécutives. La déroute en terre angevine pourrait laisser des traces. Olivier Dall'Oglio est menacé. À tel point que les dirigeants auraient déjà contacté son successeur pour anticiper la suite. Le manager de Columbus Crew, Wilfried Nancy serait particulièrement apprécié. Mais qui cet entraineur relativement méconnu en France ?

D'amateur à entraineur reconnu en MLS

Né au Havre le 9 avril 1977, ce français de 47 ans s'est fait un nom Outre-Atlantique. Ancien joueur amateur, il est notamment passé par Toulon, Raon l'Étape, Ivry, Noisy-le-Sec ou Orléans. Avant de terminer sa modeste carrière au UQAM Citadins au Canada. Il prend sa retraite en 2006 avant de passer ses diplôme d'entraineur. Comme beaucoup, il débute en encadrant les jeunes. Le français se plait au Canada et s'investit à fond dans l'Académie de l'Impact Montréal.

Après cinq ans au centre de formation, il passe à l'échelon supérieur en devenant adjoint de l'équipe première en janvier 2016. Il accompagnera Mauro Biello (19 matchs), Rémi Garde (67 matchs), Thierry Henry (29 matchs) et Wilmer Cabrera (9 matchs) jusqu'à 2021. En mars 2021, Montréal lui laisse les reines de l'équipe première en le nommant entraineur de l'équipe première. Il termine deuxième de Conférence Est. Après 79 matchs sur le banc canadien, il s'envole du côté de l'Ohio où il dirige l'équipe de Columbus, une autre franchise de MLS.

Il s'impose comme l'un des entraîneurs les plus côtés du championnat nord-Américain jusqu'à remporter la MLS CUP Champion. Une consécration pour cet entraîneur qui remporte le championnat face à l'ogre américain Los Angeles FC de Dennis Bouanga. Toujours en poste, il vient de qualifier son équipe pour les play-offs de MLS. Il termine la saison régulière juste derrière l'Inter Miami de Lionel Messi.

Avec 92 points obtenus et une moyenne de 1.95 points acquis depuis son arrivée, Wilfried Nancy s'est clairement fait un nom en MLS. De quoi aspirer à trouver un nouveau challenge en fin de saison.

Wilfried Nancy, l'étoile montante au jeu séduisant

Si le français s'est fait une réputation, c'est qu'il est parvenu à bien faire jouer ses équipes. Adepte d'un schéma en 3-4-2-1, il aime s'appuyer sur une défense à trois centraux. Deux hommes de couloirs. Un double pivot au milieu de terrain. Deux meneurs de jeu et un attaquant de pointe. Un 3-4-3 qu'il maîtrise et apprécie tout particulièrement. Le secret de son succès. Wilfried Nancy aime le beau jeu et le revendique. Il veut que ses joueurs prennent des risques balle au pied. Il a récemment accordé un long entretien au journal Le Vestiaire au cours duquel il s'explique.

"La première chose que j'ai constaté avec mon staff lorsque j'ai pris l'équipe, c'est que j'ai trouvé qu'il manquait de courage. C'est un mot qui est fort. Qu'est-ce que ça veut dire Courage ? Dans le jeu que j'essaie de mettre en place, je veux qu'on soit courageux. J'essaie de manipuler le ballon, prendre de la vitesse. Et pour ça, il faut se mettre en danger. Mes joueurs jouaient toujours en une touche de balle. Ils n'avaient pas envie de faire l'erreur. Avec mon staff, nous avons créé des exercices avec plusieurs niveaux d'exigence. Nous avons fixé l'exigence à 10 pour qu'ils échouent. On va tous avoir des moments difficiles, mais on doit apprendre des échecs et ajuster. Quand on gagne, on apprend, mais quand on perd, on apprend également."

Nancy à l’ASSE ? Opportunités et risques :

Wilfried Nancy dispose d'une grande cote en MLS. Reconnu aux Etats-Unis et au Canada, il présente plusieurs atouts qui pourraient parfaitement coller avec le projet du groupe… canadien Kilmer Sports Ventures. Nancy est un jeune entraineur qui pratique un football attrayant. Méconnu en France, il peut s'appuyer sur une solide expérience en MLS. Wilfried Nancy maitrise plusieurs langues. Un plus pour un recrutement davantage tourné vers l'international. On nous confie que Wilfried Nancy ressort dans l'analyse Data comme un coach particulièrement intéressant. À noter que l'ASSE a déjà pu échanger avec la franchise de Columbus ces derniers mois. Nancy fut à l'initiative du départ de Dylan Chambost dans l'Ohio.

Pour autant, si l'ASSE opte pour Wilfried Nancy, ce choix ne sera pas sans risque. Cet entraineur n'a jamais entrainé en France. Malgré son expérience, il a toujours opéré dans un championnat fermé où le concept de relégation n'existe pas.

Un problème de timing ?

L'Équipe de ce dimanche nous précise qu'Olivier Dall'Oglio est pour l'heure confirmé dans ses fonctions. Loïc Perrin reste en effet derrière l'homme de la remontée des Verts. Pour autant, son crédit se réduit à chaque défaite. La mésaventure en terres angevines pourrait peser dans les semaines à venir.

"Cette patience n'empêche pas de lorgner d'autres profils, et un contact aurait notamment été noué avec Wilfried Nancy, entraîneur de Columbus Crew, qu'il a mené au titre en MLS l'an dernier. Une information que l'entourage de la direction stéphanoise a refusé de commenter.

La prise de contact aurait été initiée avant même la défaite contre Angers et concernerait non seulement le technicien, mais aussi son staff. Le Français de 47 ans jouit de conditions salariales avantageuses outre-Atlantique (autour de 100 000 euros par mois) et il semble de toute façon impossible d'imaginer sa franchise le libérer dans l'immédiat, alors que les play-offs débutent (finale le 7 décembre). Même s'il n'a jamais caché son envie de revenir en Europe un jour." Pour l'heure, Wilfried Nancy affrontera NY Red Bulls ce mardi 29 octobre et le 3 novembre. Des rencontres à élimination qui vont être scrutés de près du côté du Forez. Pendant ce temps, l'ASSE recevra Strasbourg avant d'aller au Groupama Stadium disputer un derby de tous les dangers pour Olivier Dall'Oglio.