Les débuts de saison réussis ont souvent un goût particulier dans le Forez. Alors que l’ASSE enchaîne les prestations convaincantes en ce début de championnat, une statistique historique vient souligner l'ampleur de la performance en cours. Réaliser un sans-faute lors des quatre premières journées est une prouesse rare pour le club stéphanois.

Pour retrouver la dernière fois que les Verts ont débuté un exercice par quatre victoires consécutives, il faut remonter plus de cinquante ans en arrière, lors de la mythique saison 1973-1974, comme évoqué sur Bein Sports ce lundi soir.

Le départ canon de l'ASSE de Robert Herbin

À l'été 1973, l'ASSE est sous la houlette du jeune entraîneur Robert Herbin. La formation stéphanoise entame son championnat sur un rythme d'enfer. Lors de la 1ère journée, les Verts s’imposent avec autorité sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (2-0). Ils enchaînent ensuite à Geoffroy-Guichard en dominant le FC Metz (2-0), avant de l'emporter sur le terrain de l'AS Monaco (3-2).

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Le quatrième succès consécutif est scellé dans la Chaudron face au Paris FC sur le score fleuve de 4-0, porté notamment par un triplé d'Hervé Revelli. Ce départ parfait à quatre victoires en quatre matchs avait posé les fondations d'une saison légendaire : cette année-là, l'ASSE avait décroché le titre de champion de France de Division 1 ainsi que la Coupe de France, signant un doublé mémorable. Pour la cinquième journée, la série s'était brutalement arrêtée avec une défaite 4-0 à Angers. Aux hommes de Ian Cathro de ne pas imiter leurs prédécesseurs et d'aller chercher un 5/5 à domicile face au MHSC.

Pourquoi cet exploit reste-t-il si rare chez les Verts ?

Même lors des grandes années ou sous l'ère Christophe Galtier, l’ASSE a souvent connu des démarrages plus maîtrisés que fulgurants. En 2017-2018, sous la conduite d'Oscar Garcia, les Stéphanois avaient réussi à remporter leurs trois premiers matchs de Ligue 1 (contre Nice, Caen et Amiens) sans encaisser le moindre but. Cependant, la série s'était arrêtée lors de la quatrième journée avec un revers au Parc des Princes face au PSG (3-0).

Rejoindre la génération 1973-1974 dans les livres d'histoire du club constitue un indicateur fort. Au-delà du simple aspect comptable, un tel enchaînement témoigne d'un groupe en pleine confiance, capable de maintenir un niveau d'exigence et d'intensité élevé dès les premières semaines de compétition. Pour les supporters, voir l'ASSE rivaliser avec les temps de passage de ses équipes les plus glorieuses est un signe que la dynamique est belle et bien lancée.