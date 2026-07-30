L'ASSE a essayé. L'ASSE a perdu. Killian Corredor, courtisé par les Verts cet été, a finalement choisi le FC Nantes et il n'a pas fait mystère des raisons de ce choix en conférence de presse cette semaine.

L'ASSE s'était positionnée sur Killian Corredor cet été, séduite par son profil offensif polyvalent et son passage remarqué en deuxième division allemande. Problème : les Verts n'ont jamais pu garantir à l'attaquant une place de titulaire dans l'effectif de Cathro. Un frein suffisant pour que le joueur regarde ailleurs.

Nantes a joué la carte Der Zakarian

Face à cette incertitude stéphanoise, le FC Nantes a mis toutes les chances de son côté. Et le déclic est venu d'un feeling immédiat avec Michel Der Zakarian. Corredor le confirme lui-même en conférence de presse : « Tout simplement parce que j'ai eu le coach, j'ai eu aussi le président, et j'ai été convaincu par ce qu'ils m'ont dit, par le projet, et aussi par ma place au sein du groupe et du vestiaire ». Un discours qui a fait mouche là où l'ASSE n'a pas su, ou pas pu, rassurer.

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Le joueur assume aussi un choix de vie autant que de carrière. Après une saison en Allemagne, il confie : « Ce n'est un secret pour personne, c'est un grand club. J'avais à cœur de rentrer en France après mon séjour en Allemagne ». Direction la Beaujoire plutôt que Geoffroy-Guichard.

Corredor voit déjà l'ASSE comme un rival direct

Corredor n'a aucun doute sur l'identité des principaux concurrents de Nantes dans la course à la montée. Interrogé sur les adversaires à surveiller en Ligue 2 cette saison, il répond sans détour : « Forcément, tout le monde pense à Saint-Étienne, à Metz, des clubs habitués aux montées et aux descentes ». Une manière de placer directement l'ASSE dans le viseur, quelques semaines après avoir refusé sa proposition.

Le message est clair : le joueur qui a préféré Nantes à Sainté sait pertinemment que c'est bien contre les Verts, entre autres, que son nouveau club devra se battre pour retrouver la Ligue 1.

Une désillusion de plus dans un mercato stéphanois compliqué

Pour l'ASSE, ce dossier Corredor s'ajoute à une liste de pistes qui n'ont pas abouti cet été. Rien d'alarmant pour autant. Le refus de garantir un temps de jeu immédiat à un profil offensif intéressant illustre aussi les arbitrages difficiles auxquels Cathro et les dirigeants sont parfois confrontés : construire un effectif compétitif sans pouvoir promettre un statut, dans un groupe où la concurrence est déjà dense à l'entrée en L2.

Reste que l'histoire ne s'arrête pas là. Si Corredor voit juste, Nantes et l'ASSE se retrouveront cette saison sur le terrain, dna sun course à lamontée qu'on espère passionnante.

Source : conférence de presse Kylian Corredor / FC Nantes