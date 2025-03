À 37 ans, Dimitri Payet a tout connu du monde du football. Passé par l'ASSE après une saison 2006-2007 de haut niveau avec les Canaris, le réunionais a connu la Premier League avec West Ham et la gloire avec l'OM. L'ancien Stéphanois Idriss Saadi est revenu sur le phénomène Payet à l'ASSE au micro de Hako TV.

"J’ai halluciné. Je me disais : C’est pas possible, comment il fait ça ?"

"Franchement, à l’époque, il était en pleine confiance. C’était abusé. J’étais choqué, je savais même pas qu’on pouvait être aussi sûr de soi. Écoute, je vais te raconter quelques anecdotes. Dans le vestiaire, j’étais assis à côté de lui, j’étais encore un petit jeune. Tu pourrais croire qu’il se la racontait, mais pas du tout. Il était cool, vraiment. Parfois, il se penchait vers moi et me disait : "T’as vu Blaise ? Aujourd’hui, je lui mets trois petits ponts." En parlant de Blaise Matuidi. Et Blaise, à l’époque à Saint-Étienne, c’était le meilleur récupérateur de Ligue 1, un vrai top player.

Il prenait la balle, enchaînait un passement de jambe et un petit pont. Mais fluide, naturel, comme si c’était facile. Juste un petit extérieur du pied, il levait la tête, et bam ! Moi, j’étais là, bouche bée. Ensuite, il revenait vers moi et lâchait un "un", puis "deux", puis "trois". J’ai halluciné. Je me disais : "C’est pas possible, comment il fait ça ?" Il était juste trop fort devant le but. Pourtant, c’était pas un attaquant, mais dès qu’on faisait des exercices devant la cage, il gagnait tout le temps. Cette année-là, il a explosé, c’était son année."

Payet : un joueur à part à l'ASSE ?

Interrogé sur les qualités de Dimitri Payet, Idriss Saadi a surenchéri.

"Ce qui me marquait le plus, c’était sa vision du jeu. Il scannait le terrain d’une manière impressionnante. Toujours le bon geste, le bon dribble, la bonne passe. Quand je vois un joueur respecter aussi bien les timings, que ce soit pour une passe ou une frappe, je sais que c’est un crack. Et ça, c’est pas donné à tout le monde."