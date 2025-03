Entre un vestiaire en crise, une série noire en Ligue 1 et des débordements face à l’ASSE, le club héraultais est en pleine tourmente. Pourtant, malgré ce chaos, Laurent Nicollin refuse d’abandonner. Il a notamment sa conviction quant à la décision de la LFP concernant la rencontre arrêtée face à l'ASSE...

Le Montpellier Hérault SC traverse l’une des pires crises de son histoire récente. Une situation sportive catastrophique couplée à une fracture interne entre les cadres et le reste du vestiaire met en péril l’avenir du club en Ligue 1. La lanterne rouge du championnat (15 points en 26 journées) voit les tensions exploser en interne. Les cadres, censés tirer l’équipe vers le haut, sont aujourd’hui pointés du doigt par leurs dirigeants pour leur manque d’implication et leur comportement jugé problématique.

Saison cauchemardesque pour les Nicollin

L’absence remarquée de Jordan Ferri lors du match capital face à l’AS Saint-Étienne (16 mars) est symptomatique de cette fracture. Suspendu pour cette rencontre, l’ancien Lyonnais a préféré ne pas se rendre au stade de la Mosson, un choix qui a fait grand bruit en interne selon les informations de L'Equipe. Dans le même temps, d’autres joueurs expérimentés du MHSC ont été critiqués pour leur manque d’exemplarité, notamment des sorties nocturnes en semaine ou une implication réduite à l’entraînement. Certains membres du staff n’hésitent plus à dénoncer des blessures simulées ou des poids truqués pour éviter une remise en question physique.

Les jeunes joueurs, qui tentent de s’imposer, se heurtent à un mur. Lors d’une réunion de vestiaire récente, plusieurs d’entre eux ont osé demander plus de soutien de la part des anciens. La réponse d’un cadre a été cinglante : « Personne ne nous a aidés quand on a débuté. » Ce climat délétère, couplé à des résultats désastreux, plonge le club dans une spirale infernale.

Une saison cauchemardesque : six défaites consécutives et une relégation qui se profile

L’échec du mercato hivernal n’a fait qu’accentuer les problèmes de l’équipe. Recruté pour stabiliser la défense, Bamo Meïté peine à s’imposer et a déjà perdu sa place. Andy Delort, revenu en janvier, n’est plus le buteur affûté qu’il était auparavant et peine à peser sur le jeu. Quant à Vitorino Hilton, intégré au staff ces derniers mois, son rôle reste flou et plusieurs joueurs se sont plaints d’un manque de communication et d’implication de sa part.

Les résultats parlent d’eux-mêmes. Avec six défaites consécutives en Ligue 1, Montpellier est désormais dernier et voit la relégation se rapprocher dangereusement. Le club paye une politique salariale incohérente, avec des cadres surpayés qui ne répondent plus aux attentes. Cette gestion a entraîné une rupture de confiance entre certains joueurs et la direction, qui envisage désormais un grand ménage dans l’effectif à l’issue de la saison.

Face à cette crise, Jean-Louis Gasset, revenu en octobre pour tenter de sauver son club de cœur, a proposé sa démission à Nicollin. Profondément marqué par la situation, il a reconnu l’ampleur des problèmes et la difficulté de redresser un groupe en perte de repères. Pourtant, la direction montpelliéraine a refusé son départ et souhaite même lui confier un rôle élargi pour reconstruire le club à long terme.

Le match interrompu contre l’ASSE : un symbole du chaos montpelliérain

Si la crise interne couvait depuis plusieurs mois, elle a éclaté aux yeux du grand public lors de la rencontre face à Saint-Étienne. Le 16 mars, alors que les Verts menaient 2-0 à la 57e minute, la situation a dégénéré en tribune Étang de Thau. Des fumigènes ont été lancés sur la pelouse et un début d’incendie s’est déclaré dans la tribune des ultras montpelliérains. L’arbitre, François Letexier, a d’abord interrompu la rencontre avant d’acter son arrêt définitif après plusieurs minutes de concertation avec les autorités.

Cet épisode a mis en lumière le climat de tension qui règne autour du MHSC. Les supporters, exaspérés par la saison cauchemardesque de leur équipe, ont exprimé leur colère de manière virulente, mettant en péril la sécurité des joueurs et des spectateurs. Désormais, Montpellier attend avec anxiété la décision de la commission de discipline de la LFP, qui pourrait sanctionner le club d’un match perdu sur tapis vert.

Laurent Nicollin croit encore à un sursaut

Malgré ce contexte accablant, le président Laurent Nicollin refuse de sombrer dans le défaitisme. Il croit toujours en une reprise du match contre l’ASSE, qui pourrait être rejoué à partir de la 63e minute, lorsque les incidents ont éclaté. Cette option, bien que peu probable au vu des précédents en Ligue 1, témoigne de la volonté du dirigeant de ne pas aggraver la situation sportive du MHSC.

Nicollin mise également sur la reconstruction à long terme. Conscient que la fin de saison sera compliquée, il envisage déjà un renouvellement profond de l’effectif. L’avenir du club passera par un retour aux bases : une politique plus cohérente, une implication accrue des joueurs et une meilleure gestion des jeunes talents du centre de formation. En attendant, Montpellier espère encore son maintien...